Simbologia pública

A semiótica vem exercendo papel de grande influência no processo da comunicação, por investigar os tipos de linguagens. Inspirada na lógica de Charles Peirce. A semiótica serve de base insofismável para desenvolver análises na cultura e na comunicação. Sendo assim, sua aplicabilidade é vasta. A literatura, o marketing e a comunicação digital são algumas das áreas que sofrem influências dela. Não é debalde sua aplicação no mundo da política, principalmente em ano eleitoral.

A antropologia nos ensina que somos um ser simbólico e, portanto, a simbologia nos acompanha, exercendo papel importante na maneira de nos comunicarmos. Não faltando quem se utilize de algum símbolo para impressionar ou causar identificação com quem, de alguma forma, deseja mexer com a sensibilidade de outrem e, ao mesmo tempo, fazendo com que o outro se sinta identificado com o que lhes é apresentado.

Basta observarmos que, em se tratando de entes públicos, tornou-se algo banalizado carregar, de alguma maneira, um símbolo que possua identificação. Em um passado não muito distante, usar um chapéu, entregar uma rosa era algo feito de maneira pensada, para que o eleitor fosse tomado pela emoção. Os tempos mudaram e os objetos simbólicos foram substituídos.

A mensagem simbólica atual vem sendo passada, na maioria das vezes, pelas cores ou pelas bandeiras que representam a história de um povo. Por isso, virou modismo se apresentar ao eleitor carregando o pavilhão nacional, municipal ou estadual, com o intuito de fazer acreditar que luta pelos ideais de um povo, quando, na verdade, a luta é pela permanência no poder.





