Simples Oração para Incrédulos Homens: Deus no seu Devido Lugar

Depois de quase um século e sem que a maioria das gerações fosse capaz de externar consequências, adventos como pandemias deixam mesmo muitas marcas. Entre tantos contextos analisáveis, penso que a experiência com o trauma exterminador causado pelo COVID, deixou-me marcado por dois fatores que se completaram, numa sinapse instantânea: reclusão e reflexão. A reclusão aqui posta não é aquela contraditória, que tentou impor posições sobre negacionismos científicos e hipócritas defesas econômicas. Tudo como falso pretexto, quando a intenção tinha lá suas conexões ideológicas, das mais tenebrosas. Ao contrário, minha reclusão foi assertiva e colaborativa quanto ao respeito à política sanitária que se fazia cabível e inevitável. Com ela, aprendi que a ociosidade decorrente daquele tempo recluso, poderia ter outra forma de se mostrar, através do que os colegas economistas chamam de custo de oportunidade. Foi diante dessa circunstância de uma reclusão contundente, que decidi apostar na reflexão consequente. Assim como tantos que deram asas à imaginação naquele "retiro", fiz minha parte: estudei temas distintos, escrevi com mais intensidade e também apostei num mundo melhor. Tudo junto e misturado, justo para respeitar minha discreta utopia realista, com doses inspiradoras advindas de Bregman. Houve mais: também por enxergar o ócio criativo, à moda das lições de Domenico de Masi. Nesse ambiente inusitado, parece-me evidente que a sinapse instantânea entre reclusão e reflexão, também tenha agido em torno de um tema delicadíssimo - a religiosidade. Um contexto que costuma ter uma perspectiva analítica imediata, no sentido dos indivíduos recorreram a algum modo de apego, diante de qualquer adversidade. Diante da extensão da pandemia, isso me pareceu muito claro. No entanto, quero ir mais além. Só na intenção de buscar um entendimento sobre contradições, que fazem os indivíduos atuarem fora das linhas virtuosas pregadas pelas diferentes religiões. Quero dizer com isso, que é surpreendente constatar reações humanas profundamente contrárias aos valores pregados em nome de Deus. Assim, mesmo na simplicidade discreta das minhas crenças e no próprio pensar crítico que livremente exerço aquo, vejo-me incrédulo diante das cenas de um espetáculo contraditório, bem promovido por fiéis aguerridos. De fato, agem à revelia dos princípios religiosos que exaltam, muitas vezes, de um modo que tangencia a curva de um fundamentalismo fanático e impróprio. Algumas vezes, aliás, serviço de ideologias que, no seus espíritos supremacistas, contribuem para superar o que se esperava do indivíduo, na forma de um praticante do equilíbrio espiritual. Um trocadilho que se aplica ao tamanho dessa contradição. Afinal, paremos para arguir: quantas vezes amanhecemos com lindas mensagens de demonstração de amor e fé, para depois sermos bombardeados, pelos mesmos pregadores, com temas agressivos e preconceituosos? Nesse ritmo, por que reprimem e subjugam outros "irmãos", apenas por discordâncias? Vive-se, infelizmente, a proeminência da transformação imediata de reais mensageiros da fé numa caterva de algozes da discórdia. A realidade é que, de um extremo a outro, da mais profunda crença nos valores religiosos às defesas de teses ateístas, é evidente que há uma escala de valores por considerar e, sobretudo, tolerar e respeitar. O que me parece estranho nesse processo é apenas o tal ofício da contradição, justo por trazer para realidade concreta as abstrações espirituais que cabem ser zeladas à maneira de cada um. Se é difícil para uma maioria lidar com homens incrédulos, que até questionam a existência e a fé de Deus, tão importante quanto isso é também saber lidar com os incrédulos homens, que põem a perder suas imagens redentoras. Tudo por conta de serem sugados pelo turbilhão de ideologias farsantes. Em boa medida, a pandemia deve ter revigorado os valores espirituais, como defesa ou anteparo das dores materiais. O medo da morte, quando ela parece dar algum sinal, é algo pungente. No entanto, essa ameaça também trouxe outro fardo emocional para o grupo dos céticos. Tanto quanto uma boa dose de confirmação para os descrentes. No primeiro aspecto, aquele discreto questionamento do tipo "por que comigo?" Ou mesmo, "por que Deus não me poupou"? Por fim, "qual a razão dos meus familiares sofrerem? No outro plano, a descrença salta aos olhos, quando os mais religiosos e crentes em Deus são responsáveis ditetos por extermínios, massacres e genocídios. Neste caso, nos nomes de líderes e/ou profetas, cujos ideários se sobrepõem pelo ódio purista ou disposição armamentista. O tema é complexo e polêmico. Embora essas peculiaridades possam ser controladas pelos que aferem com a régua da ponderação, cujos marcadores são dados pela tolerância à pluralidade religiosa e pela gradação na crença em Deus. Na minha modesta análise, o Deus está em cada um e de acordo com a forma em que a criatura, com ou sem o papel de praticante religioso, possa tê-lo ou não em si.Tudo numa plena sintonia com a liberdade de cada um expressá-lo. Portanto, representa-me uma poderosa abstração referencial, capaz de disciplinar padrões éticos e de condutas, que cabem a cada um construir o nível a ser aplicado às suas vidas. Talvez essa mimha percepção despretensiosa caiba como simples oração, sobretudo, para os casos dos "incrédulos homens". Justo os que, na contradição dos seus atos, sacralizam o profano e profanam o sagrado.

*economista e colunista da Folha de PE

