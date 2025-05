Simplesmente Nenenco

A- A+

Hoje, alguns dias da partida do meu amigo Nenenco (vulgo Carlos Neves), me veio a vontade de botar no papel (era domingo à tarde, dia 18/05/2025, quando escrevi) um pequeno registro, não da sua história, mas da grande figura que foi meu irmão.

Nenenco tinha um dom, marca indelével e traço que o distinguia: Cativar amizades, unir pessoas, botar apelidos que por vezes só ele entendia, e na brincadeira a todos animava. De um jeito seu. Indelegável.

A alegria que Nenenco trazia era imensa e sem ele sempre faltava algo, mesmo que fosse para incomodar (risos). Vê-lo discutindo com ele mesmo não era raro. Uma graça.

Lembro uma vez, no bar “Guaiamundo”, avistei uma garrafa na prateleira com um nome gravado, pelo incauto garçom, “Paulo Baia”. Fiz uma reportagem inventada da série “Por onde anda o Craque? ”, com a resposta dele “Eu jogo agora no Clube da Vodca”. Ele posou para foto rindo junto com o “litroso”, aceitando na hora protagonizar a paródia. Esse era ele!

Piloto de primeira linha. Dirigia muito bem. Só tinha um probleminha com o freio de mão (lembremos o sumiço da camionete em Taperinha). Dançava mal pra burro. A moça tinha que tomar Vonal. Halterofilista da renomada Academia Mário Silva e 3º. Dan em Forró!

Explicar o motivo da sua viagem precoce não é tarefa fácil. Ele fez opções. Podemos sim compreender que na lei divina, imutável, de causa e efeito, chegou a conta. Cheio de imperfeições era meu amigo, a exemplo de cada um de nós, típicas de seres ainda na infância da evolução espiritual. Não há o que se julgar. Todos encontrarão seu caminho.

Para além das coisas boas que já citei, Billy sempre foi solidário. Inquieto e prestativo como poucos. Poder contar com um amigo sempre, não tem preço.

No amor e na admiração a Gabriel, seu filho, traduzia belíssima cumplicidade.



Para seus irmãos Fábio, Tânia e Nena, reitero que ele apenas foi para o outro lado do caminho e rogo que ora já esteja mais leve. Paulatinamente se curando das dores físicas e emocionais que levamos na decolagem. Ele descansou. Nunca esse bordão foi tão certeiro!

Destaco ainda, como Tânia foi incansável no decorrer do tratamento, uma mãe, deu o colo; a serenidade do meu amigo Fábio, nas longas noites desses últimos meses; o comprometimento de João, seu cunhado, e os cuidados sem limites, repletos de carinho, de Dra. Anninha, sua linda sobrinha, e hoje uma amiga que adversidade me presenteou.

Sem esquecer dos irmãos que a vida lhe deu: Leléu e Cacau (assim ele repetia), insuperáveis no apoio em cada momento da sua trajetória. Da parceria eterna com Rubinho e Xanxa, sempre ao seu lado. No zelo e proteção de Dante. Do afeto que lhe deu Cristiane e do amor inconteste e diário de Clécia. Na alegria e na tristeza.

Tal como falei em 11 de junho de 2025, tenho certeza que ele será acolhido por Seu Dílson e Dona Menira, que novamente lhe guiarão os passos na nova jornada.

Ouvi de Xanxa, “hoje parece pior que ontem, é como se a realidade, imutável, viesse lentamente para se tornar suportável...”.

Lógico que as tardes/noites de sexta do Boby’s não serão mais as mesmas. Não haverá mais falsos esporros em Duda e Nado. Menos barulho. Menos alegria em Dona Léu, no Sindicato, na Vila do Holandês, em Galo cego.... Em tantos outros onde era nosso Embaixador.

Levantemos a cabeça. C’est la vie!

A quantidade de amigos que o cercaram até o domingo da sua viagem, e as orações, antes e depois, não foram obra do acaso. Foi legado de amor.

Da minha parte, toda saudade do mundo e agradecido por ter me brindado com seu convívio nessa existência. Grato também por Deus ter me concedido passar esses últimos dias muito perto de você, irmão!

Lembrando a canção, mas falando diferente, “Ele vinha com muita conversa e sem nada explicar, eu só sei que falava e cheirava e gostava de bar”. Meu Massa, Billy Jean, Biu, Paulo Baier. SIMPLESMENTE NENENCO.

Vai meu velho, fica com Deus!





___

