Sobram diplomas, faltam profissionais capacitados

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“A universidade cumpre sua missão quando forma profissionais para construir o futuro, e não apenas para colecionar diplomas.” (Joel de Hollanda) (1)

“As universidades brasileiras frequentemente preparam os estudantes para problemas do passado, falhando em fornecer as competências práticas e a flexibilidade que a rápida evolução tecnológica do mercado nacional exige.” (Economista Eduardo Giannetti)

Enquanto o mundo acelera, o ensino superior brasileiro parece caminhar na direção oposta. Entre 2021 e 2025, a China cancelou ou suspendeu 12,2 mil cursos de graduação e criou outros 10,2 mil. O saldo líquido é pequeno, mas a mudança revela uma estratégia clara: adequar a formação universitária às demandas da economia.

Cursos de artes, humanidades, línguas e administração perderam espaço para inteligência artificial, robótica, semicondutores e engenharia molecular. Não foi capricho, mas resposta a uma realidade marcada pelo elevado desemprego entre os jovens.

Se até a China precisou reformular sua estrutura universitária, o que dizer do Brasil? Índia, Estados Unidos e Irlanda também ajustam periodicamente sua oferta de cursos às transformações tecnológicas e produtivas. Os resultados aparecem nos indicadores de inovação e competitividade. Aqui, o cenário é de estagnação.

O relatório Education at a Glance 2025, da OCDE, mostra que apenas 29% dos doutores brasileiros atuam nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, contra 43% na média da organização. Nos países desenvolvidos, formam-se três engenheiros para cada cinco profissionais de administração e direito; no Brasil, apenas um para cada onze.

O problema começa cedo: 25% dos universitários abandonam o curso no primeiro ano, quase o dobro da média da OCDE. Ao mesmo tempo, milhares de vagas permanecem ociosas nas universidades públicas, enquanto faltam profissionais em cibersegurança, ciência de dados e engenharias especializadas.

A propósito, ouçamos o que afirma a indústria brasileira: “O apagão de mão de obra qualificada na engenharia e nas ciências exatas é o principal gargalo para a inovação no Brasil. O modelo atual de ensino superior não dialoga com as cadeias produtivas globais, gerando um descolamento entre o diploma que a universidade entrega e a competência de engenharia fina que a indústria precisa.” (Mapa Estratégico da Indústria – CNI, 2018).

O problema, porém, vai além da oferta de cursos. Muitas universidades tornaram-se excessivamente burocráticas e pouco conectadas às necessidades da sociedade e da economia. O investimento brasileiro em pesquisa e desenvolvimento permanece patinando em torno de 1,2% do PIB.

Para alcançar os 1,6% aplicados por Espanha e Itália, seriam necessários cerca de R$ 43,6 bilhões adicionais por ano. Em comparação com a China, a distância é ainda maior. Produzimos muitos artigos científicos, mas poucos se transformam em patentes, inovação e riqueza para o País.

Para agravar o quadro, grande parte das universidades públicas trocou a busca pela excelência acadêmica e técnica pela militância político-ideológica. Em muitos cursos de ciências humanas e sociais, o pluralismo de ideias e o rigor científico cedem espaço a agendas de natureza partidária, comprometendo a formação crítica e a verdadeira missão da universidade.

Soma-se a isso a insuficiência de investimentos em pesquisa aplicada, infraestrutura e parcerias entre universidades e empresas. O resultado é conhecido: fuga de cérebros, desemprego juvenil, baixa produtividade e perda de competitividade internacional.

Ampliar o acesso ao ensino superior é indispensável, mas inclusão sem qualidade produz frustração. O diploma não pode ser um passaporte para o desemprego, nem a universidade uma fábrica de diplomas desvinculados das reais necessidades do País. Três medidas são urgentes. A primeira é realizar uma ampla avaliação dos cursos das universidades públicas, redirecionando recursos de graduações com baixa demanda para áreas estratégicas, como computação, engenharias, física, química, biotecnologia, sustentabilidade e manufatura avançada. A segunda é expandir vigorosamente o ensino técnico e profissionalizante de alto desempenho.

A terceira é preservar a universidade de qualquer aparelhamento ideológico, reafirmando sua verdadeira missão: formar profissionais qualificados, produzir conhecimento, estimular a inovação e contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do País, preservando nosso patrimônio ecológico.

O Brasil não ficará para trás por falta de inteligência, nem por ausência de jovens talentosos. Ficará para trás se insistir em manter um modelo universitário que forma profissionais para um mundo que já deixou de existir. A universidade deve ser a locomotiva do desenvolvimento do País, e não o vagão do atraso.

(1) Dedico este artigo ao meu amigo e querido professor Clóvis Cavalcanti de Albuquerque, pioneiro e referência internacional em Economia Ecológica, que formou várias gerações de economistas comprometidos com o desenvolvimento sustentável.



* Economista, foi secretário de Educação no governo Marco Maciel, deputado estadual, federal e senador da República.



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