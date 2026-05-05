Sobre a delação de Vorcaro II

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Enquanto Daniel Bueno Vorcaro, dono do Banco Master S/A, se ocupa nas tratativas da delação premiada, junto com autoridades da Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em Brasília, seu confinamento cautelar já atinge 62 dias.

Ao que tudo indica, Vorcaro deverá oferecer detalhes de esquemas fraudulentos, envolvendo políticos, empresários e integrantes do Banco Regional de Brasília (BRB). Em 16/4/2026, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, teve também decretada sua prisão, além de uma busca e apreensão.

A PF investiga a participação de Paulo Henrique em corrupção, lavagem de dinheiro e vantagens ilícitas, através de uma organização criminosa. Paulo Henrique está preso no Complexo Penitenciário da Papuda. Foi preso ainda o advogado Daniel Lopes Monteiro; que, segundo a PF, era operador do sistema. As tratativas da colaboração premiada foi implantada em 2012, através da Lei 12.850/2013.

Cumpre assinalar que há diferença semântica entre a colaboração premiada e a delação premiada, na terminologia jurídica. A colaboração representa o gênero abrangente, enquanto a delação materializa a espécie, e ocorre em todos os níveis da sociedade politicamente organizada, não sendo esta, necessariamente, infração penal.

A retrocitada Lei 12.850/2013, ao adotá-la – a colaboração do inculpado(a) – oficializou o seu significado: colaborar, ajudar, indicar ou apontar pessoas, objetos ou endereços de locais, aos quais à Polícia ou ao MPF interessam, para a elucidação de um ou vários crimes.

A colaboração premiada é considerada um negócio jurídico, um acordo celebrado entre o acusado, assistido por seu defensor, e o Ministério Público. Desde que assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, o ex-CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, recuou em relação a alguns nomes que havia apresentado inicialmente a seus advogados, durante a elaboração da proposta de colaboração premiada.

Embora tenha demonstrado boa vontade em cooperar com as investigações, o maior interesse do banqueiro é a liberdade, não havendo, por outro lado, disposição em incriminar comparsas. Orientado por seus advogados, Vorcaro terá que avaliar com muito cuidado as consequências de suas declarações, sem deixar de levar em consideração as provas obtidas nas investigações, que devem ser corroboradas em seus depoimentos.

Evitar nomes que eventualmente surjam no curso do processo, pois, poderá transformar a colaboração em uma peça inepta, e, portanto, pouco útil para a Polícia Federal e a PGR. Uma eventual homologação do acordo deverá ainda passar pelo crivo do Ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

Há rumores de que ele tem sinalizado a interlocutores, que não haveria razões para poupar ninguém, desde que haja a comprovação da participação no esquema financeiro. Vorcaro foi informado pelos advogados sobre o risco de ser condenado a uma pena elevada, caso não colabore, assim como a possibilidade de ser alvo de apreensões do seu patrimônio que pode chegar a bilhões de reais — medida que ele espera evitar, com a proposta de colaborar com as investigações.

O dono do Master estaria disposto a ressarcir os cofres públicos, em um plano de pagamentos a ser definido em conjunto com as autoridades e apresentado ao Supremo STF. Especula-se que a proposta de colaboração tenha sido modificada, e autoridades de alto escalão, que haviam sido citadas, já não constam nela.

As autoridades esperam que a cooperação de Vorcaro traga para os autos elementos comprobatórios que esclareçam de uma vez como funcionava a organização criminosa, para implementar o esquema fraudulento, como pagamento de propinas e lavagem de dinheiro.

Investigadores, procurados pela mídia, referem que a proposta precisa ser sólida para ser aprovada; e, além disso, não é preciso somente convencer a PF, mas também o ministro André Mendonça. Na avaliação dos atores que participam como observadores privilegiados deste episódio criminoso ¬– advogados, juristas e jornalistas, e outros, são unânimes em afirmar que estão diante do maior escândalo financeiro da história criminal do Brasil.

Vamos aguardar os resultados da espécie, através do andamento da ação penal instaurada para apurar os fatos, a autoria e aplicação da Lei. Ainda há muito o que fazer. Seja o que Deus quiser.



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