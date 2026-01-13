Sobre a prisão de Maduro

A- A+

Na madrugada do dia 3 de janeiro, de 2026, Nicolás Maduro Moros e sua esposa, Cilia Flores, Presidente da República Bolivariana da Venezuela, foram presos, numa bem sucedida operação militar do Exército Americano, e levados para o Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês), no Brooklyn, Unidade Penitenciária em Nova Iorque. O governo da Venezuela informou, que pelo menos, 100 pessoas morreram nos ataques, incluindo civis e cerca de 30 militares cubanos, que pertenciam à guarda pessoal de Maduro. Cerca de uma hora e meia depois do evento, o Governo Venezuelano, afirmou que estava sendo atacado pelos EUA e que, bombardeios haviam atingidos áreas civis e militares. No início da manhã, Trump confirmou a operação e anunciou que militares de uma força de elite haviam capturado Maduro.

Os problemas de Maduro com os EUA já vêm de algum tempo. Em março de 2020, foi indiciado por, supostamente, liderar uma conspiração de narcoterrorismo e por tráfico de cocaína. Os Promotores Federais Americanos afirmaram que ele comandava um violento cartel de drogas, enquanto aumentava seu poder no país. Segundo a acusação, o objetivo de Maduro era inundar os Estados Unidos com cocaína e infligir os efeitos nocivos da droga aos usuários do país. Na época, o jornal americano The New York Times chegou a oferecer uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura ou condenação de Maduro.

Agora, no mesmo dia em que foi preso, o Grande Júri Federal dos Estados Unidos, do Distrito Sul de Nova Iorque, indiciou Nicolás Maduro por suposta prática dos crimes de narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas, cuja a pena mínima prevista é de 20 anos de reclusão, até prisão perpétua. O processo tramitava em segredo de Justiça, mas a Procuradora Geral dos EUA, Pam Bondi, determinou tornar pública a sua tramitação. O Juiz Federal Alvin K. Hellerstein, 92, vai presidir o Grande Júri.

Foram também denunciados, os réus Diosdado Cabello, Hugo Armando, Cliver Antonio, Luciano Marin e Seuxis Pauicis Hernandes. A acusação ficará a cargo do Representante do Ministério Público Americano Jay Cleyton, Amanda Houle, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça e Kyle A. Wirshba, Procurador Federal Assistente. A acusação inicial em síntese, é a seguinte: os réus teriam participado, entre 1999 e 2020, de uma conspiração de narcoterrismo corrupta e violenta entre o Cartel de Los Soles da Venezuela e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

O defensor de Maduro é o experiente advogado norte-americano Barry Pollack, especialista em casos complexos envolvendo segurança nacional e contendas judiciais de alto conteúdo político, como o caso Julian Assange, fundador da WikiLeaks. Ele foi acusado de disseminar ilegalmente matérias de segurança nacional dos EUA, declarou-se culpado e após ter cumprido um tempo preso no Reino Unido, foi libertado. A contratação de Pollack para representar Maduro, foi confirmada na 1ª audiência de custódia, na qual os réus são informados oficialmente das acusações que existem contra eles.

Segundo veículos da imprensa norte-americana, o defensor de Maduro, Barry Pollack, informou ao Magistrado, que seu cliente não pretende solicitar liberdade provisória, por enquanto; tal providência será avaliada e considerada durante o curso do processo. Cumpre assinalar, que no dia 6, deste corrente mês de janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, modificou em parte a acusação contra Maduro.

No documento original, o grupo criminoso – denominado Organização Terrorista Estrangeira, ou Cartel de Les Soles, era liderado por Maduro. Houve uma mudança na linguagem. O discurso acusatório implementou uma discreta modificação na linguagem judicial, passando a referir-se a um Sistema de Clientelismo e uma Cultura de Corrupção, no qual operam os funcionários corruptos de baixa patente, sejam civis, militares ou da inteligência.

Como se vê, trata-se de um processo criminal, instaurado nos Estados Unidos – Nova Iorque – de intensa repercussão internacional, que, ao que tudo indica, abalou os alicerces do narcoterrorismo na América Latina, e que está apenas começando. É cedo para formular estimativas sobre a espécie. É necessário prestar muita atenção no andar da carruagem. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Seja o que Deus quiser.





___

