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Algo pouco estudado na obra de Gilberto Freyre é o tempo Tríbio. O passado, o presente e o futuro, para ele, estariam vivos e conectados. Mesmo quem não concorda com a ideia, pode notar como o mundo pode ser feito de novidades velhas. Basta olhar para trás e constatar que o País do Futuro já resolveu todos os seus problemas na retórica e gosta de fazer do porvir um perverso adiamento. Senão leiamos o trecho a seguir:



“Não pretendemos traçar aos nossos candidatos um programa pormenorizado de governo, mas julgamos necessário declarar que, mais do que em qualquer outra ocasião, fora ridículo seguir agora a praxe a que habitualmente obedecem entre nós documentos dessa natureza, assinalando para quatro anos do período presidencial uma tarefa cuja complexidade e vastidão requereriam, não quatro, mas quarenta anos de continuidade administrativa. Os problemas brasileiros têm de ser resolvidos em serie, porque uns se relacionam com os outros.”



Esse parágrafo citado é de 1921. Faz parte do chamado manifesto dos dissidentes, no lançamento das candidaturas de Nilo Peçanha, respectivamente, a presidente, e J.J.Seabra, vice-presidente da República.



Quem conhece um pouco a história do Brasil sabe como foi aquela eleição. Ficou famoso o episódio das cartas falsas. As precursoras de fake-news com propósito político. Eleição conturbada que precipitou o processo culminado na Revolução de 30.



Arthur Bernardes elegeu-se. Sua vitória, porém, não cessou a crise. Os perdedores alegaram que tinham sido fraudadas as eleições, aliás coisa comum naquela época. Como se vê, há uma longa tradição no Brasil não só de golpe, mas em alegações. Nada demais num país que alguém já disse não ser sério e outros veem como um lugar onde a mentira nunca teve pernas curtas.



Talvez mais interessante do que estudar a teoria do tempo Tríbio de Freyre ou a Unreality of Time de McTagaart, seja investigar a fundo o gosto humano pela mentira. Ou até mais do que só pela mentira, a ilusão, o embuste, o fingimento, a dissimulação, a manipulação e outros termos que compõem um conjunto, mas não são sinônimos.



Os mais capazes de camuflar-se ou dissimular conseguem sobreviver melhor? A astúcia é valorizada em todas as culturas. No livro A arte da guerra diz-se que toda guerra se baseia no engano. Ganhá-la, muitas vezes, significa saber enganar ao extremo.



Um dos mais curiosos inventos verbais de hoje em dia é a expressão verdades alternativas, eufemismo para mentira. Nada tem de original na prática, pois basta um passeio pelas mais diferentes culturas, e serão vistos vários conceitos postos na prática dos mecanismos contra a verdade.



Os indivíduos e as sociedades aborrecem não tanto a mentira, mas a incompetência no seu exercício. Mentir bem é a questão. Todos se equilibram naquilo que os japoneses chamam de Honne (o que, de fato, pensa e sente uma pessoa) e Tatemae (o que ela expressa, em busca de aprovação).



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**Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras

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