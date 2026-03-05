Sobre as comissões parlamentares de inquérito II

A- A+

As Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs – existem desde a Constituição Federal de 1934, e sua iniciativa era de competência exclusiva da Câmera dos Deputados. Na ditadura de Getúlio Vargas, instaurada em 1937, foram proibidas até o fim do Estado Novo em 1945.

Com o retorno ao Estado Democrático, as CPIs foram reescritas na Constituição Federal de 1946, sendo competentes para implementá-las, tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados. Com o advento da atual Carta Magna, em 1988, o escopo jurídico das CPIs foi ampliado, sendo-lhes concedidos poderes de investigação próprios de autoridades judiciais e determinando o encaminhamento de suas conclusões para o Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Como se vê, ao atribuir funções atípicas a membros do Poder Legislativo – Senado e Câmara dos Deputados – responsáveis pela elaboração de leis, ao nosso ver, materializou-se um grande equívoco, que trouxe consequências indesejáveis ao Ordenamento Jurídico Nacional. Estas se estenderam até os tempos atuais.

Com efeito, a experiência demonstra que, em 81 anos de existência, as CPIs não disseram para que vieram. Como melhor exemplo disso, por amostragem, tivemos a CPI da COVID-19, curiosamente conduzida por alguns parlamentares investigados em outras instâncias judiciais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal – STF.

Os trabalhos se estenderam de 27/4/2021 a 26/10/2021 (cinco meses e 29 dias) que resultaram no pedido de indiciamento de 80 pessoas, inclusive o então Presidente da República e demais supostamente envolvidos. O que se viu foi uma miríade de eventos e incidentes dignos de repulsa pelo bom senso político. Até o agora, não há ninguém condenado.

Senadores e Deputados jamais deveriam ser investidos das funções privativas de Juízes e Tribunais de todo o país. Para quem não sabe, as CPIs originárias da Câmara e do Senado têm competência procedimental em todo território nacional, um absurdo que se prolonga há quase nove décadas.

Afirmo, sem medo de errar que, as CPIs sequer deveriam existir. Representam uma investigação anômala, com repercussão em todo o Sistema Federativo Nacional. As CPIs podem ser federais, estaduais e municipais. Senadores, Deputados e Vereadores investigando o que não têm legitimidade para investigar.

No momento, temos dois escândalos em nível nacional que estão chamando a atenção de toda a comunidade política e, por extensão, o povo e a população. O primeiro está sendo investigado por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em andamento a algum tempo – CPMI - e seu objeto é apurar a responsabilidade civil e criminal da subtração de milhões de reais dos benefícios dos aposentados pelo INSS; a segunda, poderá ser instaurada a qualquer momento, oriunda do escândalo do Banco Master. Pedidos não faltam. Até agora as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal.

Apesar da gravidade dos fatos que deram origem à retrocidada CPMI – milhões de reais subtraídos de idosos e do extraordinário esforço que vêm fazendo o Senador Carlos Viana do Podemos e o Relator, Alfredo Gaspar, do União Brasil, para dar celeridade ao feito, a nós parece, e a experiência demonstra, ser uma missão dificílima chegar-se no futuro à punição dos criminosos que apoderaram-se do já insuficiente valor da aposentadoria paga à imensa maioria dos segurados – R$ 1.621,00.

Como se isso não bastasse, veio a mega fraude praticada pelo Banco Master S.A, que teve sua liquidação extrajudicial decretada após intervenção do Banco Central. Esta encontra-se em andamento e é considerada como a maior da história financeira do país, com estimativa de desvios que teriam chegado, segundo a mídia, a quantia absurda de R$ 11,5 bilhões.

Pelo andar da carruagem, mais alguns anos nessa toada, o Brasil poderá tornar-se, no jargão político, uma República de Investigados.

Embora não se possa deixar de reconhecer que as CPIs têm alguns resultados positivos pontuais, o saldo, ao meu sentir, é negativo. Uma boa parte dos parlamentares participantes das CPIs aproveita o espaço midiático para implementar discursos de curta duração, na busca de atrair votos e se reelegerem. Aliás, essa ação faz parte da própria natureza dos cargos eletivos: a luta pela reeleição equivale a um dever político daqueles que exercem um mandato, seja ele qual for. Vamos aguardar os acontecimentos.







