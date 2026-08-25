Sobre o Jornalismo e o sigilo da fonte

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No dia 11 do corrente mês de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou medida cautelar de busca e apreensão contra o ex-secretário do estado do Maranhão, Raimundo Cutrim, sobre alegação de que ele, indicado como a fonte do jornalista Luís Pablo, participou de várias reportagens, que noticiaram o uso irregular de carros oficiais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino e seus familiares no Maranhão, sua terra natal.

O fato teve intensa repercussão no país. Segundo o advogado de Cutrim, seu cliente foi alvo de busca e apreensão, através de um mandado judicial, no qual consta que Cutrim foi a fonte das reportagens. Cumpre assinalar que Raimundo Cutrim é considerado pela PF como fonte jornalística de Luís Pablo. Cutrim é um delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e ex-deputado estadual e adversário político de Flávio Dino.

Em 11 de julho, gravou um vídeo dizendo que tomou conhecimento de medidas judiciais contra ele, que seriam produto de uma corrente de boatos, espalhados por parlamentares ligados ao ex-governador, classificando a retrocitada diligência de busca e apreensão como uma onda de terror implementada no calor da disputa eleitoral no estado.

Aliados de Flávio Dino disseram à imprensa que o carro particular do ministro era seguido por veículos oficiais e que, portanto, não estaria utilizando-se deles para lazer ou outra finalidade qualquer; faziam sua segurança pessoal. E, como se isso não bastasse, arrematam: o jornalista teria recebido 100 mil reais para publicar as reportagens, nas quais divulgaram fatos determinados e ofensivos à reputação do ministro.

Luís Pablo nega as acusações, alegando que nunca seguiu o carro do ministro Flávio Dino e familiares e que a utilização de carro oficial por ele e familiares é um fato comprovado e que nunca recebeu dinheiro para publicar reportagens contra ninguém. Com efeito, há um inquérito judicial em andamento no STF, no qual o ministro Flávio Dino aparece como vítima e o relator é o ministro Alexandre de Moraes.

Neste procedimento, o delegado aposentado e ex-deputado, Raimundo Cutrim, é apontado como a fonte do jornalista, que revelou o uso indevido de veículos oficiais. Foi aí, nessa instância, que o ministro Moraes decretou a quebra do sigilo da fonte do jornalista Luís Pablo, além da busca e apreensão contra Cutrim. Durante a diligência, foram apreendidos diversos objetos e, na análise, os aparelhos do jornalista também levaram a PF a identificar uma transferência de 100 mil reais, feita por Diogo Diniz Lima, em favor do Luís Pablo.

Segundo relatório da PF, o valor correspondia a um imóvel rural pertencente a Danillo Cutrim e adquirido por Luís Pablo. Continuando, a PF não identificou grau de parentesco entre Raimundo Cutrim e Danillo Cutrim, pois é considerado um sobrenome comum no Maranhão. É provável que Luís Pablo tenha entrado no radar do STF após a publicação das reportagens. As investigações foram realizadas, após parecer da Procuradoria-Geral da República, apontando fortes indícios de obtenção ilícita de informações reservadas, que culminaram nas publicações.

O inquérito foi instaurado para apurar a prática do crime de perseguição contra Flávio Dino (art. 147-A do Código Penal brasileiro). No relatório, contudo, os investigadores da PF afirmam não haver indícios de crimes de violação funcional por parte do jornalista, senão vejamos: Luís Pablo recebeu as informações de pessoa que teve acesso a tais dados, possivelmente de forma regular, mas posteriormente os teria repassado ao jornalista para que os mesmos fossem publicados, que poderia caracterizar o crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal).

Note-se, aqui, que não se trata de acusar o jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito à liberdade de imprensa, amplamente reconhecido em nossos tribunais, diz trecho do relatório da PF. Por derradeiro, devemos concluir que o Estado de Direito, não raras vezes sofre solavancos, para logo após implementar os ajustes de estilo, e a nossa Carta Magna prossegue na sua luta sem quartel contra o arbítrio, desafeto figadal da Lei, seja ela qual for. A Constituição Federal do Brasil, e seus defensores – poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário, jamais permitirão que se transforme, como andam divulgando as más línguas, e os descontentes, num Estado Exceção. Seja o que Deus quiser.



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