Solidariedade que transforma vidas: os 29 anos do GAC-PE

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Em um país onde o acesso à saúde pública ainda enfrenta inúmeros desafios, iniciativas da sociedade civil seguem sendo fundamentais para garantir cuidado, dignidade e esperança a quem mais precisa. É nesse cenário que o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) celebra, neste ano, 29 anos de atuação dedicados ao apoio de crianças e adolescentes em tratamento oncológico no Centro de OncoHematologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

Ao longo de quase três décadas, o GAC-PE consolidou-se como uma instituição essencial para Pernambuco. Como diretora financeira da entidade, acompanho diariamente a dimensão da responsabilidade que assumimos: fazer com que cada ação desenvolvida pela instituição se traduza em acolhimento, cuidado e suporte para crianças, adolescentes e famílias que enfrentam a dura realidade do câncer infantojuvenil.

O diagnóstico de um câncer transforma completamente a rotina familiar. Além do impacto emocional, surgem dificuldades sociais, financeiras e psicológicas que desafiam pais, mães e responsáveis durante todo o tratamento. Nesse contexto, o trabalho do GAC-PE torna-se ainda mais necessário. Mais do que oferecer assistência social, assumimos um compromisso permanente com o bem-estar e a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes.

O acolhimento humanizado, o apoio psicológico, a orientação social e a garantia de direitos são pilares fundamentais da nossa atuação. Também trabalhamos para assegurar o acesso à educação, à alimentação adequada e à cidadania, compreendendo que o tratamento oncológico exige um olhar integral sobre cada paciente e sua família.

Cada iniciativa desenvolvida pelo GAC-PE busca reduzir os impactos sociais e emocionais provocados pela doença, fortalecendo uma ampla rede de cuidado formada por profissionais, voluntários, parceiros e apoiadores comprometidos com essa causa. Nada disso seria possível sem a solidariedade da sociedade pernambucana.

Ao longo desses 29 anos, contamos com o apoio do empresariado, de instituições parceiras e de pessoas que acreditam no poder da empatia e da transformação social. Essa união entre sociedade civil, iniciativa privada e instituições de saúde tem sido decisiva para garantir a continuidade e a ampliação das nossas ações.

Olhando para o futuro, renovamos nosso compromisso com essa missão. Em 2027, o GAC-PE celebrará 30 anos de história, um marco que nos inspira a buscar novas parcerias, enfrentar novos desafios e ampliar ainda mais o alcance do nosso trabalho.

Mais do que celebrar uma trajetória, queremos seguir fortalecendo uma rede de esperança para todas as crianças e adolescentes que enfrentam o câncer. Celebrar os 29 anos do GAC-PE é reafirmar que a solidariedade, o compromisso com a saúde pública e o cuidado com a infância continuam sendo caminhos essenciais para transformar realidades e salvar vidas.





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