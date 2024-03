Solução global de conectividade é essencial para indústria automotiva

A- A+

A indústria automotiva enfrenta uma ampla gama de desafios. As mudanças no mercado exigem repensar produção, logística, vendas e marketing. O comportamento e o desejo do cliente mudaram. Há uma pressão crescente sobre os fabricantes de automóveis e fornecedores para tornarem as suas cadeias de abastecimento resilientes e sustentáveis. Todos esses são temas que exigem uma transformação digital e soluções de conectividade globais.

Quando falamos em automação, os fabricantes de automóveis já lideram essa frente. Mas, para se manter na vanguarda, o investimento em redes mais robustas e conectividade IoT e M2M são primordiais, principalmente para manutenções preditivas e novos modelos de negócios. Além disso, rastreadores conectados, guias de transporte digitais e plataformas conectadas fornecem informações valiosas das cadeias de suprimento e de valor. Esses dados permitem melhorar processos e tomar decisões mais embasadas e estratégicas.

Com o advento de sistemas avançados de assistência ao condutor, sistemas de monitorização de motoristas, infoentretenimento, telemetria, gestão de frotas, mobilidade partilhada e sistemas de chave digital, nenhum fabricante de automóveis pode se dar ao luxo de ficar para trás na digitalização dos seus produtos. Garantir a conectividade de alto desempenho será fundamental para uma indústria mais desenvolvida.

Esses projetos, geralmente, incluem centenas ou até milhares de dispositivos conectados em rede global por meio de comunicações móveis, geradoras de uma grande quantidade de dados diária e exigem larguras de bandas mais altas e uma ampla cobertura. As redes sem fio que se conectam ao carro também precisam estar adequadamente ligadas aos recursos digitais na outra extremidade, como aos sistemas da montadora para análise do desempenho, segurança do carro e atualizações de softwares. Tudo isso de maneira segura, confiável e de alto desempenho.

Desde que possam ser tratados com a devida atenção às regulamentações de proteção de dados, privacidade e segurança, essas informações farão parte de um mercado avaliado em bilhões de dólares. Mas os dados são, ainda, mais importantes para o próprio fabricante de automóveis, a fim de transformar e otimizar a experiência de condução.



Gerenciar esses dispositivos, controlar os custos e o desempenho das conexões nesses volumes é um desafio. Além disso, essas empresas que atuam globalmente precisam que as soluções funcionem sem problemas em todo o mundo, sem obstáculos para os clientes empresariais. Neste sentido, necessitam de uma solução que forneça uma visão geral de todos os KPIs importantes, ao mesmo tempo que possibilitem a proteção das conexões de dados confidenciais.



Os projetos de IoT e M2M fazem parte de processos críticos para os negócios. Por isso, ter acesso a todos os dispositivos de forma unificada, independente da localização geográfica, permite uma visão corporativa estratégica. Em um mercado em constante evolução, os fabricantes automotivos precisam agregar cada vez mais tecnologia. A aplicação de conectividade IoT pode ser mais do que um diferencial, admitindo utilizar os dados coletados para identificar demandas por novos recursos e ofertar produtos inovadores, eficientes e personalizados, destacando- se entre os concorrentes.



*Gerente de conectividade móvel da Deutsche Telekom Global Business Solutions Brasil



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

