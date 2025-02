Soluções inteligentes e consciência coletiva podem garantir a preservação da água

A- A+

A massificação de soluções para a redução do desperdício de água é essencial tanto para pessoas físicas quanto para o mercado B2B (Business to Business). No âmbito doméstico, soluções eficientes como dispositivos que reduzem o consumo como, por exemplo, torneiras temporizadas, chuveiros inteligentes, sistema em descargas de caixas acopladas e bloqueadores de ar, diminuem significativamente as contas de água.



Já no meio corporativo, negócios que desenvolvem ou utilizam soluções para economizar água se destacam em um mercado cada vez mais exigente, atraindo investidores e consumidores preocupados com a sustentabilidade. Além disso, a adoção de boas práticas por empresas pode influenciar fornecedores e parceiros a também investirem em soluções sustentáveis, gerando impactos positivos em toda a cadeia produtiva.



O último relatório publicado pela ONU em 2023 já alertava para o risco de uma crise global de escassez de água. De acordo com o levantamento, o uso do recurso mais precioso do planeta tem aumentado 1% ao ano, nos últimos 40 anos, e a estimativa assustadora é que a taxa de crescimento continue nesse patamar até 2050.



Em terras tupiniquins, o cenário não é diferente. Em geral, os brasileiros estão usando mais água. Um estudo do IBGE mostra que, em 2020, o consumo foi de 117,5 litros de água por dia, por habitante, o que representa 1,5 litro a mais do que o registrado dois anos antes, em 2018. Já a Agência Nacional de Águas (ANA) estima que o consumo e a utilização de água no Brasil devem crescer 24% até 2030, passando de média de consumo atual de 2 milhões e 83 mil litros de água a cada segundo para 2,5 milhões de litros por segundo. A nível de curiosidade, a agricultura é a maior consumidora de água, responsável por 52% de toda água retirada do país.



Em seguida vem o abastecimento urbano, com 23,8%, a indústria, com 9,1%, e o uso animal, com 8%.

É nítido que a escassez de água está se tornando endêmica, como resultado do impacto do estresse hídrico, juntamente com a aceleração e a disseminação da poluição da água doce. Se quisermos ter água na quantidade e na qualidade necessárias para as futuras gerações, precisamos tomar os devidos cuidados hoje, seja na nossa casa; nas indústrias, com o uso consciente desse recurso; e nas próprias atividades do nosso dia a dia, sempre com a consciência de que a água é um bem finito.



Algumas atitudes conscientes e sustentáveis podem mitigar o desaparecimento da água potável do planeta. Por exemplo, evitar o desperdício ao tomar banho, dar descarga, lavar o carro, a louça e escovar os dentes; ficar atento quanto aos vazamentos internos; trocar a mangueira pela vassoura para a limpeza de áreas externas; não jogar lixo em rios, lagos e praias; praticar e incentivar o consumo sustentável e promover a educação ambiental em sua comunidade.



A tecnologia também pode, e deve, ser usada a fim de evitar o desperdício de água. Por exemplo, o ioT (Internet das Coisas) permite o monitoramento e controle remoto de sistemas de água em tempo real, ajudando as organizações a otimizar o uso do recurso, reduzir a perda e melhorar a eficiência. Moduladores mais tecnológicos são dispositivos que regulam a vazão da água nas torneiras, descargas e nos chuveiros com conforto e alta eficiência, economizando até 80% de água e são excelentes aliados no combate ao desperdício.



Em resumo, podemos dizer que o futuro da água depende de cada um de nós. Por isso, não desperdiçar e incentivar as outras pessoas a fazer o mesmo é algo tão relevante, que precisa ser parte do nosso cotidiano. Então, converse sobre o assunto com os seus familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Se todos fizerem a sua parte, garantiremos o recurso do bem mais precioso para a vida não apenas para nós, mas também para as gerações futuras.





* CEO e fundador da Foz Sustentável.



