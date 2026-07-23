Somos ricos ou pobres?

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A PNAD de 2024 mostra dado desafiador. PNAD é pesquisa nacional por amostra de domicílios. Ela ressalta que a taxa de pobreza no Sul do Brasil é de 11% a 13% da população. Que a taxa de pobreza no Sudeste é de 16% a 20% da população. E que a taxa de pobreza no Nordeste é de 35% a 41% da população. Este quadro é o mesmo observado nos últimos cinquenta anos. Ou seja, não se altera qualitativamente, com o tempo e os governos, o padrão de vida dos nordestinos.

Penso que isto se deve ao fato de que o Brasil deixou de planejar. O mais recente plano de desenvolvimento, no país, é de 1974. Governo Geisel. De lá para cá, só nos chegaram planos monetários de estabilização contra a inflação. E visões programáticas de curto prazo, como o PAC. E o Plano Real, macroeconômico, que tirou a nação da inflação.

As decisões políticas assumiram a perspectiva eleitoreira de curto prazo. Terminada a eleição, assume o poder. Prepare, então, a próxima eleição. Não há planejamento de longo prazo. Desenho estratégico. Definição de prioridades articuladas programaticamente ao longo do tempo em cima de diagnósticos. Principalmente, agora, com o assalto criminoso das emendas secretas ao orçamento da União.

A paisagem social, no século XXI, será alterada por três vetores: o digital, o ecológico e o energético. Estamos, com a ONU, multilateralmente, organizando o futuro. Percebo que estamos ganhando mais do que perdendo a batalha do crescimento. A questão é o como. É o perfil de resultados sociais. Temos o know how. E o how know? Em nível mundial, a esperança de vida, que era de 51 anos, em 1960, aumentou para 73 anos, em 2020.

Na dimensão digital, está se disseminando a ideia de que existe um mundo real e, paralelamente, um planeta virtual. Mundos que se superpõem. E que, em algum momento, devem convergir segundo uma convenção global. Evitando colisões, entre soberanias. Precisamos de governança preventiva.

Na dimensão geoecológica, programática, as prioridades mundiais são claras. Conforme pesquisas e recomendação da ONU. São elas: ciência e tecnologia, educação e conhecimento, energia e água. Que devem ser trabalhadas em políticas e ações multilaterais. Sob orientação de organismos multinacionais. Na rubrica de uma globalização governada.

Na dimensão histórica, evidente a redução do tamanho relativo do mundo. Incrementando da velocidade sobre as distâncias. No transporte de bens e serviços. E na transmissão das informações. Ressaltada a aceleração da história. Comunicação por satélite e internet colocam a produção de informações em tempo real.

Assim, a política de inovação é chave que abre a porta dos futuros possíveis. Aí estão a internet das coisas, equipada com sensores e conectividade, transformados em objetos inteligentes gerando informação. Igualmente a inteligência artificial, combinando sistemas cognitivos e aprendizagem automática com habilidade para criar entendimento. E os blockchain, algoritmos que facilitam transações sem intervenção de intermediários.

Voltando ao início: é hora de os governos de esquerda, no Brasil, se debruçarem sobre a cinquentenária taxa de pobreza do Nordeste.





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