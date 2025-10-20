Sport: valores intelectuais

A- A+

Poucos se dão conta que o cerne da felicidade está nos valores imateriais e intelectuais, que é na verdade nosso mundo real de paz e de sucesso pessoal. Aqueles que só pensam na matéria (no dinheiro) serão sempre uns pobres coitados, posto que não sabem o que é amar. Nietzsche dizia que miserável é o homem que não ama a frugalidade, vivem como parasitas nesse mundo de Deus, o paradoxo da vida é que o concreto está nas ideias, enquanto o abstrato está na matéria.

Mas chega de filosofia, os homens que por uma desventura do acaso chegaram ao Poder no Sport Club do Recife e agem como tal, com uma infinita estupidez, sustentam-se em pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, onde já corre o processo no STF, esquecem valores culturais como tradição, saberes que são transmitidos de geração em geração e contribuem para a identidade de um clube. Alteram os padrões tradicionais da camisa rubro negra sem qualquer exigência de excepcionalidade, menosprezam o nosso estádio de futebol e vociferam que não mais está preparado para grandes jogos e, pouco a pouco, vão destruindo a grande paixão de novas gerações até amantes atuais. Nosso “goodwill” em breve se aproxima do zero ou quase isso.

Sinto esse desânimo de perto, até velhos e tradicionais amigos, se afastam ou se calam diante de mim quando o assunto é o Sport. Não sei se percebem que não desistirei nunca de brigar pelo clube ou se amedrontam diante a minha veemência do que ocorre hoje dentro do Sport. Me apego a nova geração que não se acovarda e exprime os seus desapontamentos e indignações nas redes sociais, antes e durante os jogos do Sport, exibindo corajosamente faixas e discursos contra a psicopatia doentia de um presidente que não possui valores intelectuais e morais, vale-se de uma vassalagem interessada em dinheiro e mordomias ridículas.

Esse Sport que está aí não é o nosso glorioso e tradicional Clube, mas um arremedo triste e melancólico, que peço a Deus que seja episódico. E um dia há de chegar uma eleição honesta e verdadeira para finalmente reencaminharmos o nosso clube ao seu leito original das glórias e das vitórias que nos fizeram orgulho nacional.

Pelo Sport Tudo!





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também