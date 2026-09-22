STF & associados: suprema vergonha

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Óbvio que não tenho graduação em ciências jurídicas, sou um velho médico aposentado, professor de medicina por mais de 50 anos, participando ativamente do ensino de centenas de profissionais da saúde, e responsável perante o Ministério da Educação pela formação de mais de 100 neurocirurgiões.



No ocaso da vida, venho expressar a minha mais profunda revolta pelo mar de lama emanado dos gabinetes dos maiores poderes da República, togados e não togados, e em especial no momento pela tragédia moral que advém daquele poder, defensor da constituição e seus membros por dever constitucional serem de reputação ilibada e notável saber jurídico. O esclarecimento da população devidamente informada pelos achados revoltantes descobertos a partir dos telefones de um dos maiores assaltantes da república, escancara a associação desses senhores a delitos gigantescos que resultam em ganhos financeiros inimagináveis e recompensas não republicanas, tais como viagens patrocinadas ao estrangeiro e regadas por festas com direito a acompanhantes, charutos cubanos e whiskies escoceses, trazem para nós pobres pagadores de impostos e todos enfim uma sensação de nojo e desespero pela impotência de tornar o Brasil a pátria dos nossos sonhos. Ademais, esse descalabro institucional deixa nos jovens, e nos não tão jovens, uma vontade de se desvencilhar de tudo nesse país e expatriar-se para bem longe.



Acostumado desde a infância a conviver com personagens de importância no nosso estado, relembro a figura do meu avô materno, Ulysses Lins de Albuquerque. Escritor, poeta, memorialista, membro da Academia Pernambucana de Letras, tendo sido ainda constituinte de 1946 e sucessivamente deputado federal por três legislaturas. Desde que se mudou definitivamente de Sertânia e fixou residência no Recife, Ulysses e sua família moravam em uma modesta casa de porta e duas janelas situada na Rua Barão de São Borja 69, na Boa vista.



Mesmo depois que teve de se transferir para o Rio de Janeiro em função dos seus deveres parlamentares, manteve sempre sua singela moradia no hoje esquecido bairro de classe média do nosso município. Seria hilário imaginar que nos dias de hoje ou naquela época, que um deputado federal ou senador, mesmo os que se dizem defensores dos pobres e oprimidos, escolhessem lá habitar ao invés de confortáveis apartamentos em localizações nobres da cidade. Ademais em 1933, convidado pelo seu amigo e líder Agamenon Magalhães para se candidatar a constituinte, não aceitou por ser funcionário público da receita federal em atividade e por entender não ser ético, só concordando em se engajar nessa missão após se aposentar em 1940. Por isso e muito mais exemplos de cidadania e servidor público, Ulysses serviu e serve como um pilar único de modelo e referência para seus filhos e descendentes. Imagino o nojo que teria quando visse o lamaçal que atualmente escorre de Brasília.



Etelvino Lins de Albuquerque, filho de Ulysses e meu tio, também constituinte de 46 como senador da república, discípulo dileto do inesquecível governador Agamenon Magalhães e após seu falecimento, sucessor como Governador Eleito de Pernambuco, foi sempre para nós seus familiares o exemplo maior de um governante no que concerne o zelo pelo manuseio coisa pública. A minha visão, e de muitos, o nosso estado que já teve senadores do quilate de Etelvino, Nilo Coelho, Marco Maciel, Jarbas Vasconcelos e Armando Monteiro Neto tem carecido ultimamente de grandes nomes que nacionalmente bem representem o nosso estado, espero, pois, que os próximos pleitos eleitorais possam reverter essa deficiência.



Ainda no que tange a Etelvino, lembro bem que na minha inocência dos 10 anos de idade porém já precocemente atento aos assuntos da família e à política nacional, já sabia e quase todos os familiares também que ao deixar o governo de Pernambuco em janeiro de 1955 e absolutamente, acreditem, Etelvino não possuía nenhuma fonte de sobrevivência financeira a não ser pela ajuda do seu pai, felizmente liberou-se da ajuda paterna em meados no mesmo ano quando foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União pelo Presidente Café Filho. Embora nas décadas de 50, 60 e 70, membros daquela corte fossem personagens da maior representatividade no que tange valores éticos, compromisso cidadão e de inegável respeito na classe acadêmica e política, após parabenizá-lo perguntei ao querido tio por que não fora nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Ele agradeceu, sorriu e disse que não tinha estofo jurídico para ocupar tão importante cargo. Minha mãe, sua irmã, que estava ao seu lado retrucou, porém você detém as qualificações mais importantes, honestidade e dignidade incontestáveis. Sonho quase que impossível e extremamente raro nos dias de hoje, tristemente.



Quando no passado tivemos Evandro Lins e Silva, Hermes Lima, Victor Nunes Leal, Nelson Hungria, Moreira Alves, décadas depois, assistimos estupefatos indicações para a suprema corte originadas a partir de um líder quase analfabeto que se vangloria de nunca ter lido um livro sequer, cuja atuação pública tem sido marcada por uma retórica mendaz e pela reiterada distorção dos fatos, cujo ápice atingiu o bordão: “Nesse país não há pessoa mais honesta do que eu”.



No país que vivemos não é de espantar, portanto, que um cidadão indicado para a Suprema Corte tenha como principal título no seu Curriculum Vitae a função de ex-advogado e assessor jurídico do PT e suas sucursais, havendo sido reprovado nas provas iniciais em dois concursos, em anos sucessivos, para juiz de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essas demonstrações fragorosas de analfabetismo jurídico não o envergonharam de abraçar, considerado no passado, tão honroso cargo e se tornar por dever de ofício um dos ditos mais competentes e eruditos 11 juízes do Brasil. Dessa maneira, com a nomeação de Dias Toffoli para o STF é rasgada uma das cláusulas mais importantes da nossa constituição para esses senhores da capa preta, ‘notável saber jurídico’. Ademais, reputação ilibada começou a ser vista de soslaio por grande parte da população quando o mesmo senhor suspendeu uma multa de 10 bilhões de reais devida pelos irmãos Batista como ressarcimento de prejuízos causados pelas suas empresas ao erário nacional, consequentes a propinas que os mesmos concordaram em reparar, admitindo em vídeos disponíveis na internet, quando o Joesley cinicamente e sem nenhum pudor confirmava que, entre outras falcatruas, ter destinado em 2014 10 ou 15 milhões de reais às campanhas políticas, mencionando inclusive nomes dos que receberam. Essa suspensão do pagamento da multa por Dias Toffoli até hoje não foi revogada e para o maior espanto da população brasileira, em novembro de 2025, um juiz federal de Brasília acatou o pedido de redução da dita multa cujas cifras em negociação orbitam, ao que me consta, a vergonhosos valores em torno de 1 bilhão e 1,25 bilhão de reais. Talvez seja uma coincidência ou entendimento maléfico, contudo na época a então esposa de Dias Toffoli era advogada desse monumental conglomerado, embora trabalhando em outro setor.



Por outro lado, outro fato que clama pela ausência de qualquer temor pela opinião pública é termos uma empresa fundada em agosto de 2020 com o capital social de 150 reais, posteriormente comprada por dois irmãos de Toffoli em outubro do mesmo ano quando foi nome trocado para Maridt, e após todas transações financeiras, permanece, segundo a Folha de São Paulo, com o mesmo capital social. Segundo a mesma Folha, só em fevereiro de 2026 o próprio Toffoli reconheceu ser também ser sócio da dita empresa. Os registros públicos não sinalizam de onde saíram os recursos para adquirir, em setembro de 2021, por 370 mil reais, 1/3 do famoso e milionário Resort Tayayá. No mesmo mês a Maridt vendeu metade das suas participações por 3.12 milhões de reais a fundos ligados a Vorcaro e em fevereiro de 2025 a dita empresa vendeu o restante das suas ações por 3.5 milhões. É muito escabroso tudo isso.



Foi esse mesmo senhor que, em 14 de março de 2019, enquanto Presidente do STF instaurou o Inquérito das Fake News, hoje pela sua longeva manutenção recebendo o não recomendável apelido de Inquérito do Fim do Mundo e sido escolhido para conduzi-lo, sem sorteio, o seu colega Alexandre de Moraes. A justificativa era investigar notícias fraudulentas, denúncias caluniosas, ameaças, injúrias e difamações dirigidas ao STF, aos ministros e seus familiares. Ao contrário do que Gilmar Mendes acusou um colega recentemente, o verdugo de Brasília investiga, acusa, julga e estabelece penas severíssimas sob o olhar de aprovação dos seus pares, do silêncio da mídia alinhada e de grupos políticos que no momento são beneficiados pelos tristes acontecimentos ao arrepio da Carta Magna.



Quando observo a fisionomia do verdugo, auto proclamado defensor da democracia e do estado democrático de direito, sem qualquer sinal de empatia, com voz vociferante, pronta a ferir seus adversários e capaz de fazer tremer, suponho, seus subalternos, lembro de um episódio ocorrido em Moscou em dezembro de 1927. Após a morte de Lenin, Stalin estava bastante estressado enquanto tentava consolidar seu poder absoluto e ainda em confronto direto com Trotsky, quando em 23 de dezembro algum dos seus auxiliares sugeriu que fosse chamado ao Kremlin para examina-lo o Professor Vladimir Bekhterev, talvez o mais renovado neurologista da União Soviética que estava na cidade participando do Primeiro Congresso de Neurologistas e Psiquiatras daquele país.



Note-se que o Professor houvera sido um anticzarista ferrenho e participara ativamente da revolução de 1917 ao lado dos bolchevistas. Relata-se que a consulta teria durado três horas e para não demonstrar falta de resiliência do ditador a imprensa foi informada que seria para examinar seu membro superior esquerdo atrofiado, possivelmente pós traumatismo de parto. Ao voltar ao congresso o infausto professor haveria dito aos seus colegas que acabara de examinar um paranoico insano com uma mão pequena e seca. Então aparece a parte misteriosa de todo o processo, Bekhterev faleceu no dia seguinte, 24 de dezembro de 1927. Segundo reconstrução histórica publicada no periódico European Neurology o mestre teria ido ao teatro naquela noite, onde dois desconhecidos lhe teriam oferecido comida e bebida, tendo posteriormente sofrido vômitos violentos e dores, vindo a falecer nas primeiras horas da véspera do Natal. Alguns eventos históricos interessantes por vezes são trazidos às nossas mentes pelo cotidiano.



A assunção de Alexandre de Moraes ao Ministério da Justiça e meses após ao STF comenta-se que tenha sido um gesto de gratidão do Presidente Michel Temer por ter o mesmo esclarecido rapidamente o caso e prendido o indivíduo que houvera hackeado o telefone da sua esposa, e a estava chantageando, ameaçando publicar fotos privadas encontradas naquele dispositivo. Todavia, a sua reputação acadêmica foi de algum modo manchada pela acusação de plágio em alguns dos seus escritos mais importantes, mas o caso foi levado à Comissão de Ética da USP e em 2018 após análise de todos os documentos por especialistas da Faculdade de Direito, a Comissão concluiu que “não havia evidência sólida para caracterizar plágio nem infração ética” e fez uma ressalva: recomendou a Moraes “maior cuidado com as citações”. Para nós da academia, os simples rumores e ter sua produção literária ou científica ser submetida ao escrutínio de uma comissão de ética é por se só motivo de uma extrema vergonha.



Porém, vergonha mesmo, para os cidadãos de bem, é o estravagante contrato de sua esposa com Vorcaro através do Bando Master, e segundo informes da Receita Federal os dados indicam que a Dra. Viviane e seus filhos receberam efetivamente 80,2 milhões do Bando Master em 2024-5 para prestar uma consultoria jurídica em vários níveis, e apenas devido à dissolução do banco esses sortudos advogados não chegaram a receber os 131 milhões especificados no contrato. Ainda por cima, o próprio Moraes informou que teria editado esse infame contrato. Isso é um escárnio, uma cusparada no rosto de milhões de brasileiros que saem todos para trabalhar, a maioria recebendo salário mínimo ou bolsa família, onde cinco meses do seu suor são dedicados para pagar impostos e muito pouco receber de retorno de um estado disfuncional, paquidérmico e endemicamente infiltrado pelo vírus da corrução.



Para maior repúdio de grande parte do povo brasileiro, o senhor Paulo Gonet, titular da PGR, grande amigo de Moraes e Gilmar, instado, publicamente reportou que nada havia de ilegal nesse envolvimento do Sr. Moraes editando o referido contrato. Mesmo afirmando que tivera ínfimo contato com o meliante Vorcaro, a imprensa nacional acaba de ser inundada por uma uma foto de sua excelência, quando é visto em Londres sentado amigavelmente com o bandido, juntamente com um ex-advogado do Banco Master. saboreando o extravagantemente caro whiskey Macallan e degustando talvez um dos mais caros charutos a disposição no privadíssimo e luxuoso George Club, localizado no caríssimo bairro de Mayfair. Todas essas excelências são defendidas ruidosamente por Gilmar, decano do grupo. Ilegal sim é tudo isso, e rasga completamente qualquer código de ética das mais simples associações de bairro, claro que isso é sim vergonhoso e muitíssimo para nós aqui funcionários públicos que batalhamos diariamente para cumprirmos com os nossos deveres, tentando melhorar o comportamento dessa nação e mostrar aos jovens que o caminho do bem é o único que podemos escolher para conseguirmos resgatar nossa pátria das garras da ditadura daqueles que nos assaltam diariamente.



Os errados dos STF, sem um mínimo de respeito com a nossa gente e nitidamente aviltando a nossa inteligência, ao invés de responder às merecidas indagações que todos reverberamos, produzem questões de ordem sebosas para lançar uma cortina de fumaça encobrindo suas falcatruas e nos fazendo de idiotas, sepultando ainda o STF nesse poço sem fim de detritos onde seus corpos em decomposição moral lá jazem, esperando que os esqueçamos.

Trazendo uma impressão do competente jornalista político, Caio Junqueira, todo esse imbróglio será decidido nas urnas. Espero, pois, que elas escolham o caminho do bem.

Peça a Deus! Como dizia minha saudosa avó Joaquina.





* Professor emérito de Neurocirurgia da UPE; presidente honorário da Federação Mundial de Neurocirurgia;

Membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Pernambucana de Medicina.







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