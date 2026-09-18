STF e Eleições 2026: quando o juiz entra na urna

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O Supremo deixou de ser apenas o árbitro das grandes crises brasileiras e passou a protagonizar nossas eleições. Foi assim no percurso que levou Lula da prisão à anulação das condenações e de volta à disputa presidencial. Foi assim com Bolsonaro, da inelegibilidade no TSE à ação penal no STF que terminou em condenação e prisão. E volta a ser assim em 2026, quando a corrida presidencial convive com um confronto público entre ministros da própria Corte.

O ponto já nem é saber quem tem razão entre André Mendonça e Alexandre de Moraes. Isso exige prova, contraditório e serenidade. O problema é o ambiente: acusações recíprocas, suspeitas sobre investigações, decisões de enorme impacto e a percepção, devastadora para qualquer tribunal, de que ministros possam ter lado na disputa.

Treze ministros aposentados pediram a Edson Fachin sessão pública do Plenário e apuração imediata e rigorosa de fatos de extrema gravidade. Quando quem conhece o Supremo por dentro fala na mais aguda crise de sua história, a resposta da Presidência não pode se resumir a esclarecimentos e pronunciamentos. É preciso decisão institucional.

Se 5% do que testemunhamos, com acusações graves, documentos, suspeitas de interferência e dúvidas sobre quem investiga, ocorresse numa comarca do interior ou em qualquer outro tribunal, já discutiríamos buscas, afastamentos e até prisões preventivas. No Supremo, antes de qualquer juízo de culpa, a sensatez reclama ao menos afastamentos cautelares, para que se apure sem sombra sobre os envolvidos.

Enquanto isso, a eleição absorveu a crise. A oposição transforma a disputa pelo Senado em promessa de controle sobre o STF. Presidenciáveis escolhem ministros para elogiar ou atacar. E o inquérito das fake news, aberto em 2019 e ainda vivo no debate nacional, mostra o custo de controvérsias sem horizonte de encerramento.

Mais do que falar em reforma do Judiciário, é preciso reconhecer que a estrutura e a forma de composição do STF se corroeram. É hora de discutir mandatos de até quinze anos e maior participação da sociedade na escolha de seus integrantes, com indicações também originadas da OAB, do Ministério Público e da Magistratura, submetidas ao processo constitucional.

O Supremo não pode servir de antídoto para obstar candidaturas nem de instrumento para projetar outras. Quando a Corte é percebida como parte da disputa, perde o candidato, perde o juiz e, sobretudo, perde a democracia. O STF precisa voltar a ser o lugar onde a eleição termina, não onde ela começa.





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