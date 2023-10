"SUCESSÃO BEM PLANEJADA"

A- A+

A sucessão é um assunto que não é bem recebido e nem dado a merecida atenção, por se tratar de um processo de mudança que pode gerar medo no ambiente familiar. O início do processo é influenciado pela motivação da família, pelo papel do controlador e pela fase que a empresa se encontra no seu ciclo de vida. Contudo, é sempre mais fácil chegar a um acordo quando não existe conflito ou uma crise instalada, tanto no meio familiar, quanto no espaço empresarial. Por isso, quanto mais cedo pensar nesse tema, mais chance de obter êxito no processo.

É necessário planejar, organizando a sucessão do patrimônio, não apenas no curto prazo, mas em um modelo que preveja a continuidade nas próximas gerações. Para que seja possível, a família precisa alinhar as expectativas com relação a empresa e ao patrimônio do controlador. Quando a sucessão é planejada, de maneira eficaz, é possível atenuar os encargos e os desgastes gerados, principalmente aqueles ocorridos pela burocracia que se inicia após o falecimento. Como o próprio nome já diz, na sucessão, o proprietário dos bens irá planejar a forma como cada herdeiro irá receber sua parte.

Diante disso, para proteger a família e preservar o patrimônio, construído pelo proprietário, é recomendável que se faça um eficiente planejamento sucessório que é uma maneira eficaz de viabilizar, de maneira econômica e menos burocrática, os efeitos da sucessão. Uma consultoria pode ajudar na identificação das necessidades, na organização do modelo mais adequado para a família, na construção da relação entre os membros e formatação da governança e da gestão.

Na fase de planejamento, entre os pontos a serem observados, merece destaque o regime de bens escolhido no casamento daquele que está planejando a sua sucessão e dos seus herdeiros. Na prática, muita gente, equivocadamente, pensa que, ao casar pelo regime de separação convencional, seus bens serão tratados de forma segregada e nunca se comunicarão com os bens de seu cônjuge. Na prática, cada caso deve ser avaliado individualmente, de acordo com as suas especificidades, sempre respeitando a ordem legal de recebimento do patrimônio. Outro ponto importante a ser analisado é a forma de se disponibilizar o patrimônio do proprietário.

Do patrimônio, 50% é considerado “parte legítima” e deve ser, obrigatoriamente, reservado aos herdeiros necessários. Os outros 50% é tratado “parte disponível”, podendo ser livremente disponibilizado, tanto para prestigiar um herdeiro com participação maior na herança, como para beneficiar um terceiro, tornando herdeiro. Para que essa vontade prevaleça, após o evento morte, é necessário que seja formalizada expressamente por meio de testamento. Quem faz um testamento também pode determinar a melhor forma de distribuir os bens (imóveis, participações societárias, ativos financeiros) entre os seus herdeiros e, ainda, estipular cláusulas de proteção do patrimônio. Desde que seja respeitado o quinhão legal de cada herdeiro, (que é a parte de cada um na herança), o respectivo percentual pode ser consolidado em bens individualizados ou não.

Outra opção/solução é a doação de bens, em vida, com reserva de usufruto para o proprietário e/ou cônjuge. Dessa forma, a estratégia sucessória já estará resolvida, sem, contudo, o doador perder os direitos econômicos e políticos sobre os bens, além de não gerar os custos mais elevados, resultantes de um inventário tradicional. Por tudo isso, uma sucessão bem planejada é importante para alinhar e otimizar o pagamento de despesas decorrentes da transferência dos bens, após o falecimento. Também, é um meio mais eficaz de viabilizar, de maneira econômica, menos burocrática e menos conflituosa, os efeitos da sucessão, agindo de maneira facilitadora aos herdeiros e terceiros beneficiados. Sem considerar, que é a maneira mais acertada da distribuição e da administração futura dos bens e ainda uma forma de preservar o patrimônio construído ao longo do tempo pelo proprietário.



*Conselheiros e Sócios da Sá Leitão

Auditores e Consultores



Veja também

Miopia infantil, lentes de contato e as crianças