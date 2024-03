Suécia é o 32º membro da OTAN

A- A+

A unanimidade é uma condição. Depois que a Turquia aprovou no último janeiro, o foco de resistência era a Hungria. O parlamento húngaro aprovou, todavia, por 188 votos a favor e seis contra. A regra foi cumprida. A neutralidade sueca de 200 anos esgotou-se. As águas do Mar Báltico com exceção da costa oeste da Rússia, incorporou-se ao Atlântico. A Suécia passa a ser o 32º membro da OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte. Toda a Escandinávia passou a pertencer àquela aliança político-militar.



Enquanto o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson considerou “uma vitória da liberdade”, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken declara “coisas boas acontecem para aqueles que esperam”. A Suécia esperou dois anos desde quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a partir de então, manifestou o desejo de entrar na aliança política militar dos países ocidentais localizados no hemisfério norte, criada após a II Guerra Mundial. Havia, contudo, o precedente da entrada da Finlândia.



Vale salientar que antes da invasão russa, menos de um em cada três suecos, apoiava a adesão. Depois do fatídico 24 de fevereiro de 2022, três em cada quatro suecos, desejavam a inclusão da Suécia na OTAN. O secretário geral da OTAN, Jens Stoltenberg defende a tese de que: “à adesão da Suécia torna a OTAN mais forte, a Suécia mais segura e toda a aliança mais segura”. Aqui é fundamental lembrar o Artigo 5 da organização que prevê que no momento que um dos seus países membros é atingido, atingirá a todos. Ou seja, um por todos e todos por um. E, Jens Stoltenberg ainda registra: “à Suécia agora goza da proteção ao abrigo do artigo 5”, já citado.



Por sua vez, o primeiro-ministro sueco além de considerar um dia verdadeiramente histórico, vai, além, afirmando: “Defenderemos a liberdade junto com os países mais próximos de nós - em termos geográficos, culturais e de valores”. Foi taxativo: “A Suécia tomou uma decisão livre, democrática e soberana”. Sem dúvida, a localização geográfica do país sueco justifica a importância da adesão da Suécia à OTAN e por isso, foi tão comemorada e tão trabalhada para se tornar viável por ser tão atraente.



Não custa lembrar que a OTAN foi criada em 1949 em oposição à União Soviética que por sua vez, liderava uma aliança que se chamava Pacto de Varsóvia. Interessante é que países como a Polônia cuja capital Varsóvia emprestava o seu nome para apelidar o Pacto, hoje pertence a OTAN.



Com certeza, as recentes inclusões da Finlândia e da Suécia na OTAN são consequências diretas da invasão da Ucrânia pela Rússia. O Presidente russo Vladimir Putin tudo que desejava era enfraquecer a OTAN. Aconteceu, exatamente, o contrário: a aliança foi ampliada com os seus vizinhos tornando-se membros da organização. A expansão da OTAN sempre foi considerada pela Rússia como uma ameaça a sua segurança. Tanto que o Ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu já ameaçou declarando “um aumento da presença militar da Rússia na região fronteiriça” e concluiu: “todas as longas décadas da boa vizinhança foram em vão”.



Outros países da região pleiteiam entrar na OTAN, caso da Georgia e da Bósnia. Mais remotamente e por motivos óbvios, a Ucrânia. Esta, só após o termino da guerra/invasão. Enquanto, Putin fala em guerra nuclear.



Mas o que foi mais válido é que a Suécia entrou, oficialmente, na OTAN no dia 7 de marco de 2024 e no dia 11 de março, a bandeira sueca foi hasteada em Bruxelas, cidade onde fica sediada a OTAN.



*empresário e jornalista



