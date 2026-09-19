A- A+

O mais incrível e surpreendente acontecimento, que envergonha o país às vésperas da eleição para a democrática escolha do próximo gestor do nosso destino imediato, recomenda a todos uma reflexão: se o que estamos passando e sofrendo é ainda rescaldo da recente tentativa de golpe ou uma nova versão de master falcatrua de última geração.

Para explicar melhor os últimos episódios, para descrever a suprema tragédia federal, recorremos, mais uma vez, aos sábios ditados populares, descrevendo, sem arrodeios e de fácil compreensão, todas as proezas dos sujos falando dos mal lavados, dos cavalos batizados de "Dark Horses", que nos atingem, além de quedas, coices, confirmando que quem sai aos seus não degenera.

Aos alazões batizados sem limites, carentes de bridão e doma racional, verifica-se que somente espora não adianta. Estejam certos de que o fogoso corcel pode derrubar seu cavaleiro.

Noutra vertente do primitivo e tosco processo que estamos assistindo, com vergonha alheia, observamos que quem tem telhado de vidro não deve jogar pedras no do vizinho, quanto mais quando sentado na cadeira ao lado, embora seja pura ilusão. E, para bom entendedor, meia palavra basta, desprovida de nomes e sobrenomes fartamente conhecidos: ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, doce ilusão; onde há fumaça, há fogo; quem mistura-se com porcos, farelo come.

Resumindo, no Olimpo do Judiciário Nacional, a ocasião faz o ladrão, falando o que quer e ouvindo o que não quer, ignorando que, na plateia abismada, estamos todos nós, assistindo o descontrole da turma, que arrisca, mas não petisca, sem a menor cerimônia ou pudor. Show anedotário das supremas criaturas: é o Brasil desnudo, profanando até as togas como indumentária da ética, da sobriedade do Estado Democrático de Direito e de tudo o mais que possa representar decência, respeito, regras legalmente constituídas, antes que virem apenas inspiração fantasiosa para os bonecos de Olinda.

Infelizmente, estamos sinalizando que talvez não tenhamos mais jeito. Quando desmorona a suprema instituição, restando para nós o sentimento de que talvez devamos devolver o país aos índios e pedir desculpas, e promover a redescoberta da Pindorama tropical, com direito a segunda primeira missa, ou até mesmo o risco absurdo de tornar sem efeito a Independência, cujo aniversário comemoramos há pouco, pois estamos demonstrando perigosamente uma master dificuldade de andar pelas próprias pernas, tamanha é a bagunça que reina na capital do literalmente coitado Brasil.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também