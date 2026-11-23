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É fato que a sustentabilidade exige planejamento que ultrapasse ciclos eleitorais e mudanças de governo. Descarbonização, economia circular e uso responsável de recursos naturais são desafios que dependem de investimentos contínuos, inovação e metas de longo prazo. Para o setor empresarial, a dificuldade é transformar compromissos ambientais em decisões concretas, integradas à estratégia de negócios e aos processos produtivos.

Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado em 2025, mostra que a divulgação de informações sobre sustentabilidade vem ganhando espaço no mercado global: entre 2022 e 2024, a parcela da capitalização de mercado global representada por empresas que divulgam dados sobre o tema passou de 86% para 91%. O dado reforça a crescente relevância da transparência e do acompanhamento de indicadores ambientais e sociais na atuação corporativa.

A sustentabilidade precisa ser incorporada à estratégia das companhias de forma permanente, independentemente das mudanças no ambiente político, e não pode ser tratada como uma agenda circunstancial ou limitada a compromissos assumidos em determinado momento. Além disso, deve orientar decisões de longo prazo, desde os investimentos e o desenvolvimento de tecnologias até a gestão de recursos e a relação com fornecedores e clientes. É essa continuidade que permite transformar objetivos ambientais em resultados concretos.

Na indústria, essa visão envolve desafios que vão além da redução das emissões diretas, incluindo eficiência energética, gestão de resíduos, consumo de água e impactos ao longo da cadeia de fornecimento.

Porém, a transformação depende da capacidade de estabelecer prioridades, acompanhar resultados e manter investimentos mesmo quando as condições externas mudam. Empresas, governos e sociedade têm responsabilidades complementares nesse processo, e a continuidade das iniciativas e a colaboração entre esses agentes são fundamentais para avançar em temas como descarbonização, economia circular e uso eficiente dos recursos naturais.

Portanto, a discussão sobre ESG passa pela capacidade de construir uma agenda consistente, com objetivos claros, indicadores transparentes e ações que resistam às mudanças de conjuntura. O compromisso com a sustentabilidade exige visão de longo prazo e participação conjunta para gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos duradouros.



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