Sustentabilidade não é slogan

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Às vezes, a realidade atropela a ficção e nos obriga a olhar para o lado.

Costumo escrever sobre outros mundos, outras possibilidades, personagens que enfrentam dilemas que não são exatamente os nossos. Mas, nesta semana, foi impossível ignorar uma cena simples, cotidiana — e, ao mesmo tempo, reveladora.

Ao fazer compras em um pequeno mercado do meu bairro, fui informado no caixa de que não havia sacolas plásticas disponíveis. Era o chamado “dia da sustentabilidade”. A única alternativa eram sacolas de papel, estampadas com a marca do próprio estabelecimento, vendidas por um valor significativamente mais alto.

A justificativa parecia nobre: reduzir o uso de plástico, incentivar práticas mais conscientes. No papel, tudo faz sentido. Mas, na prática, o que estava acontecendo ali? Sustentabilidade… ou transferência de custo? Consciência ambiental… ou estratégia comercial?

A situação, além de desconfortável, levanta um debate importante.

A Lei Municipal nº 17.261, de 13 de janeiro de 2020, do município de São Paulo, foi criada com o objetivo de reduzir o consumo de plástico e incentivar o uso de ecobags e sacolas reutilizáveis.

Porém, quando um estabelecimento elimina opções acessíveis, oferece apenas uma alternativa mais cara — e ainda transforma o consumidor em veículo de publicidade — estamos realmente diante de uma mudança de mentalidade ou apenas de uma adaptação conveniente do discurso?

Aquela pequena situação ficou comigo.

Há quase dois anos, a caminho da Bienal de São Paulo, vi um homem deixar cair um bilhete de metrô. Recolhi e devolvi, acreditando que fosse um descuido. Minutos depois, observei a mesma pessoa amassar o papel e jogá-lo deliberadamente no chão.

Não foi acidente. Foi escolha.

Foi então que as duas cenas se encontraram.

De um lado, o discurso institucional da sustentabilidade — organizado, bem comunicado, esteticamente correto. Do outro, a prática individual — desleixada, incoerente, indiferente.

Onde, afinal, está a sustentabilidade?

Ela está nas campanhas? Nas sacolas? Nos slogans? Ou nas atitudes que ninguém vê?

É fácil cobrar leis, exigir responsabilidade de empresas, criticar políticas públicas. Mais difícil é reconhecer o quanto a responsabilidade também é individual, cotidiana, silenciosa.

Mas também é verdade que o caminho inverso precisa existir. Empresas que se apropriam do discurso ambiental precisam agir com coerência. Sustentabilidade não pode ser argumento para aumentar margem, nem pretexto para decisões que desconsideram o consumidor.

No fim, a pergunta que ficou não é sobre sacolas ou bilhetes de metrô.

É sobre coerência.

Se meus livros buscam a fantasia, este texto nasce da realidade — e de uma inquietação simples: estamos, de fato, praticando a sustentabilidade ou apenas consumindo sua narrativa?

Porque, enquanto ela for tratada como discurso conveniente — seja no comércio ou no cotidiano — continuaremos confundindo intenção com ação.

E, nesse caso, o prejuízo é sempre coletivo.





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