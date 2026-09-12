Taxa das blusinhas: o varejo pernambucano não pede privilégios, pede isonomia

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Não somos contra o consumidor comprar pela internet. Não somos contra o consumidor comprar produtos no exterior. E, muito menos, somos contra a inovação, a tecnologia e as novas formas de comércio que transformaram profundamente a relação entre empresas e consumidores. Somos sim, contra a falta de isonomia.

Essa é a preocupação que temos ouvido, de forma cada vez mais frequente, nas conversas com empresários de diversos segmentos do comércio pernambucano, especialmente aqueles que atuam nos setores de confecções, calçados, acessórios e outros produtos diretamente afetados pela concorrência das plataformas internacionais. E é justamente por isso que estamos fazendo este alerta.

Não se trata de defender privilégios para o comércio tradicional, trata-se de defender condições minimamente equilibradas de competição.

O empresário que mantém uma loja em Recife ou em qualquer município de Pernambuco tem uma estrutura de custos que todos conhecemos: funcionários, salários, encargos, aluguel, energia elétrica, segurança, logística, sistemas, tributos, taxas e uma infinidade de obrigações necessárias para manter as portas abertas.

Além disso, esse empresário está inserido na economia local, gera emprego, paga impostos, contrata serviços, compra de fornecedores, movimenta shopping centers, centros comerciais e ruas de comércio e contribui diretamente para a circulação de renda em Pernambuco.

O consumidor que compra uma mercadoria em uma loja pernambucana não está apenas adquirindo um produto, está ajudando a sustentar toda uma cadeia econômica. É evidente que não podemos ignorar a realidade do comércio eletrônico internacional. As plataformas digitais vieram para ficar. O consumidor mudou, seus hábitos mudaram e o varejo brasileiro precisa acompanhar essa transformação.

O empresário pernambucano sabe disso.

Aliás, muitos dos nossos lojistas estão investindo justamente nisso, no comércio eletrônico, marketplaces, redes sociais, vendas pelo WhatsApp, sistemas de gestão, logística, marketing digital e novas experiências de consumo.

O que não podemos aceitar é que o empresário brasileiro seja chamado a competir em uma corrida na qual os concorrentes partem de pontos diferentes.

A recente decisão de eliminar o Imposto de Importação de 20% para compras internacionais de até US$ 50 torna esse debate ainda mais importante. A medida reduz o custo de entrada desses produtos no mercado brasileiro, embora permaneça a cobrança do ICMS estadual.

É preciso perguntar se o varejista brasileiro possui as mesmas condições para competir? Se a resposta for não, precisamos discutir o problema com equilíbrio e sem conotação eleitoreira. Não estamos falando apenas de grandes redes.

Talvez os mais vulneráveis sejam justamente os pequenos e médios empresários, que representam uma parcela fundamental do comércio pernambucano. São empresas familiares, muitas vezes construídas ao longo de décadas, que empregam pessoas da própria comunidade e fazem parte da história econômica das nossas cidades.

Quando uma loja deixa de vender, o impacto não termina no caixa daquela empresa.

Ele pode significar menos emprego, menos renda, menos arrecadação e menor circulação de dinheiro na economia local.

O Recife, por exemplo, encerrou julho de 2026 com 12.927 novos empregos formais no ano, mais da metade de todas as vagas criadas em Pernambuco no período. O comércio tem participação importante nesse ambiente de geração de trabalho e renda, por isso, a discussão sobre a chamada “taxa das blusinhas” precisa ser feita com responsabilidade e sem simplificações.

Não queremos impedir o consumidor de comprar onde quiser. Queremos que quem vende no Brasil tenha condições de competir com quem vende para o Brasil a partir do exterior. Não estamos pedindo reserva de mercado. Não estamos pedindo proteção contra a concorrência. Estamos pedindo isonomia.

A concorrência é saudável, ela estimula o empresário a melhorar, inovar, reduzir custos e oferecer melhores produtos e serviços. O problema surge quando a concorrência acontece sob regras significativamente diferentes.

Como entidade representativa do comércio, a CDL Recife tem o dever de ouvir os empresários e levar esse debate à sociedade e aos poderes públicos.

E é isso que estamos fazendo, percebemos uma preocupação legítima, como preservar a capacidade de competir de quem gera emprego, paga impostos e mantém uma atividade econômica permanente em Pernambuco. Essa não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica. É uma questão econômica, uma questão de emprego, uma questão de sobrevivência de milhares de empresas e principalmente uma questão de futuro.

Precisamos encontrar um modelo que preserve a liberdade de escolha do consumidor, estimule o comércio digital e, ao mesmo tempo, assegure condições justas para quem empreende, investe e gera empregos dentro do Brasil.

O comércio pernambucano não pede privilégios, pede respeito! Respeito a quem empreende, a quem emprega e a quem paga seus impostos.

Acima de tudo, respeito ao princípio básico de que concorrentes que disputam o mesmo consumidor precisa ter condições minimamente equivalentes para competir.

É preciso deixar evidente que a CDL Recife faz este alerta, mas não é contra as compras pela internet, as compras internacionais. Somos contra uma concorrência sem isonomia, e defender a isonomia é defender o comércio pernambucano, os empregos e a economia de Pernambuco.







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