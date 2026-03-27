Tecnologia e Justiça: a importância dos sistemas de cálculo no exercício da advocacia
As ferramentas tecnológicas vêm se consolidando como forças transformadoras da sociedade contemporânea, assumindo papel essencial também na atuação dos operadores do Direito. Nesse contexto, a incorporação de recursos digitais tem contribuído para tornar o trabalho jurídico mais ágil, eficiente e estratégico, especialmente diante da crescente complexidade das demandas judiciais.
Nos últimos anos, avanços significantes impulsionaram o desenvolvimento de soluções cada vez mais sofisticadas, capazes de automatizar tarefas, gerar conteúdos e apoiar a tomada de decisões. Entre essas inovações, destaca-se a inteligência artificial generativa, que vem ampliando as possibilidades de atuação no campo jurídico, seja na elaboração de peças, seja na organização e análise de informações processuais.
Todavia, para além das inovações mais recentes, merece especial destaque uma ferramenta já amplamente consolidada na prática jurídica: os sistemas de cálculos judiciais. Tais sistemas figuram entre os instrumentos que mais têm contribuído para a atuação dos profissionais do Direito, sobretudo daqueles que lidam com elevado volume de demandas, ao assegurar maior precisão, celeridade e confiabilidade na apuração de valores.
A advocacia, especialmente em um cenário de crescente digitalização processual, demanda mecanismos que minimizem erros e evitem atrasos. Nesse sentido, a utilização de sistemas automatizados para a realização de cálculos judiciais mostra-se determinante para garantir a exatidão dos pedidos formulados, além de contribuir para a eficiência na tramitação dos processos. Não se trata apenas de uma ferramenta de apoio, mas de um recurso estratégico que impacta diretamente a qualidade da prestação jurisdicional.
Um exemplo expressivo dessa transformação pode ser observado na atuação da Defensoria Pública, que passou a adotar sistemas próprios de cálculos judiciais. Essa iniciativa tem fortalecido a consistência técnica das demandas propostas, sobretudo em ações de grande volume, como aquelas relacionadas a pensão alimentícia, execuções de alimentos e honorários sucumbenciais. A automatização dos cálculos permite maior segurança na atuação dos defensores públicos, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à justiça para a população em situação de vulnerabilidade.
Ressalte-se que as demandas envolvendo o Direito de Família são recorrentes no cotidiano forense, especialmente no que se refere às ações alimentares. Nesse contexto, o uso de sistemas de cálculo contribui significativamente para a agilização do atendimento, inclusive na fase pré-processual, promovendo maior eficiência e organização dos serviços jurídicos.
Outro campo em que a tecnologia se revela especialmente relevante diz respeito às ações que discutem a abusividade de juros em contratos de empréstimo. Em muitos casos, verifica-se a aplicação de taxas significativamente superiores à média de mercado. Nessas situações, os sistemas de cálculo desempenham papel fundamental ao demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a discrepância entre os valores cobrados e os parâmetros financeiros usualmente praticados. Tal precisão contribui para embasar decisões judiciais mais consistentes, favorecendo o reconhecimento da abusividade quando comprovada.
Não obstante os inúmeros benefícios, é importante reconhecer que o uso de ferramentas tecnológicas no Direito também impõe desafios. A dependência excessiva de sistemas automatizados pode gerar riscos, especialmente quando não há adequada verificação humana dos resultados. Erros sistêmicos, parametrizações inadequadas ou interpretações equivocadas dos dados podem comprometer a confiabilidade das informações produzidas. Por essa razão, a atuação do profissional do Direito continua sendo indispensável, cabendo-lhe o papel de validar, interpretar e contextualizar os resultados apresentados pelas ferramentas tecnológicas.
Diante desse cenário, é possível afirmar que a integração entre tecnologia e advocacia tem promovido avanços significativos na prestação jurisdicional, tornando-a mais célere, precisa e acessível. A utilização de sistemas de cálculo, em particular, fortalece a fundamentação técnica das demandas judiciais e contribui para decisões mais justas e equilibradas. Em um ambiente jurídico cada vez mais digital e orientado por dados, o profissional que não acompanha essa evolução tecnológica corre o risco de se tornar obsoleto. Investir em tecnologia, portanto, não é apenas uma escolha estratégica, mas uma necessidade para o exercício eficiente da advocacia contemporânea.
Assim, mais do que uma tendência, a incorporação consciente e crítica das ferramentas tecnológicas representa um caminho inevitável para o aprimoramento da justiça, reafirmando o compromisso do Direito com a eficiência, a precisão e a equidade.
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