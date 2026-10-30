Telemedicina: aproximando o cuidado de quem mais precisa

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Todos os anos, milhares de crianças nascem com cardiopatias congênitas. Muitas delas precisarão de acompanhamento especializado e algumas de intervenções ainda nos primeiros dias de vida. Embora os avanços da medicina tenham transformado o prognóstico dessas crianças, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento continua profundamente desigual. Em muitas regiões do Brasil e do mundo, o problema não é a falta de conhecimento sobre como cuidar, mas a dificuldade de fazer esse conhecimento chegar aonde ele é necessário.



Essa realidade motivou um trabalho que tive a oportunidade de coordenar, juntamente com colegas de diferentes países, recentemente publicado como posicionamento científico da American Heart Association (AHA)*. Nele, discutimos o papel da telemedicina na assistência às cardiopatias congênitas, especialmente nos países de baixa e média renda, onde se concentra a maior parte da população infantil mundial e onde os recursos especializados são frequentemente insuficientes.



Ao longo de mais de três décadas trabalhando com cardiologia pediátrica em Pernambuco, tenho acompanhado de perto as consequências dessas desigualdades. Também tenho visto como a tecnologia, quando utilizada de maneira adequada, pode contribuir para superá-las. A telemedicina permite que profissionais de saúde em maternidades e hospitais distantes dos grandes centros recebam orientação especializada, compartilhem exames, discutam diagnósticos e definam condutas sem que o paciente precise, necessariamente, percorrer longas distâncias.



Mas há um aspecto que considero fundamental: telemedicina não é apenas tecnologia. É, sobretudo, uma forma de organizar o cuidado em rede. Não basta disponibilizar equipamentos ou estabelecer conexões digitais. É preciso capacitar profissionais, criar protocolos, garantir o encaminhamento dos pacientes e manter uma comunicação contínua entre os diferentes níveis de assistência. A tecnologia deve fortalecer as equipes locais, e não substituir sua atuação.



O trabalho também discute novas possibilidades, como o uso de equipamentos portáteis de ultrassonografia, estetoscópios digitais e ferramentas de inteligência artificial. São avanços promissores, mas que precisam ser incorporados com responsabilidade, respeitando as necessidades e as condições de cada região.



Acredito que o grande desafio dos próximos anos não será apenas desenvolver tecnologias cada vez mais sofisticadas, mas conseguir utilizar melhor aquelas que já temos. Isso exige investimento, formação profissional, colaboração entre instituições e políticas públicas que permitam transformar experiências bem-sucedidas em serviços permanentes.



O lugar onde uma criança nasce não deveria determinar suas chances de receber um diagnóstico precoce ou um tratamento adequado. Aproximar o conhecimento especializado de quem mais precisa é uma das contribuições mais importantes que a telemedicina pode oferecer. E é nessa direção que precisamos avançar.

*Mattos SS, Vervoort D, Moshin S, et al. Role of Telemedicine in Congenital Heart Disease Care Models in Low- and Middle-Income Countries: A Scientific Statement From the American Heart Association. Journal of the American Heart Association. 2026;15:e054084. https://doi.org/10.1161/JAHA.126.054084







* Médica cardiologista pediátrica e fetal da Unidade de Cardiologia Materno-Fetal do Hospital Português.

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