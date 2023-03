Telhados de vidro

A- A+

Considerando que nada escapa à reação supersônica da informação digital, principalmente das chamadas “Fake News”, já que as mentiras apesar de terem pernas curtas sempre andam mais rápidas, tivemos nesta semana amostra dessa constatação, que tem literalmente roubado a cena da mídia nacional, com grandes chances de já terem alcançado o noticiário internacional, pelo menos no espaço do anedotário face ao perfil dos personagens envolvidos.

O tema em comento, é o episódio envolvendo o presente das arábias, de fazer inveja até ao famoso “Ali Babá”, certamente como reconhecimento, à importante interação comercial do Brasil com seu parceiro oriental, gesto este, só tornado público meses depois de ocorrido, graças a competência e elogiável cumprimento da legislação aduaneira pelos funcionários alfandegários, que não se intimidaram com as insistentes pressões recebidas, escudados que estavam nas rígidas regras estabelecidas, sobre o que pode ou não pode entrar no país, isento ou taxado de acordo com a lei vigente.

Os desdobramentos com ares de escândalo não tardaram a surgir, e imediatamente como contrapartida ensejaram por coincidência de eventos carentes de melhor esclarecimento, numa misteriosa viagem de aparente motivação “equina”, nas asas de aeronave oficial, remetendo-nos aos previsíveis desdobramentos, que aludem à prática de dois sistemas de doma, a “violenta”, com esporas e bridão apertado, com alto risco de coices e mordidas, ou alternativamente à chamada “doma racional”, como lição constante de escovação leve e confortante, sem contratempos para o animal e o cavaleiro.

E mais um episódio de consequências perigosas,a imprudente, injustificável e temerária iniciativa de tradicionais correligionários, simpatizantes da nova gestão governamental, pela invasão de áreas privadas produtivas, parecendo evidenciar a retomada de práticas que não se coadunam com o delicado momento atual, que precisa de paz para desvencilhar-se de enfrentamentos e sentimentos revanchistas, alertando para os gritos de multidão histérica, em transe hipnótico, clamando saudosos pela volta do controverso “mito tropical”, que ameaça retornar ao Brasil agora em Março.

Isto posto, seja no gesto do monarca saudita, repetindo o milenar costume de presentear, a exemplo dos “Reis Magos”, com mirra, incenso e ouro, para o verdadeiro Mito de todos os Mitos, o recém nascido menino Jesus e seus pais, seja no caso de hoje, com os magníficos “mimos” em reconhecimento e agradecimento oficial ou particular à tão destacado parceiro comercial, os desfechos surpreendem.

No programa de “comunicação equina”, ou no “presente das arábias”, envolvendo criador e criaturas, ambas as situações elencadas, remetem ao alerta do antigo ditado, que tão bem se aplica ao contexto político, que o pratica com espantosa habilidade, “quem tem telhado de vidro, não é prudente apedrejar o telhado dos outros”.

Sendo assim, para efeito do utópico e sonhado cenário que se espera, com arranjos e ajustes imprescindíveis ao milagre de recolocar o país nos trilhos do bom senso, da ética, da decência, da civilidade interna e externa, e principalmente da pacificação nacional, é essencial o exercício da honestidade de princípios, pelo comportamento pessoal e coletivo de nossas lideranças, inclusive daquelas que nos deixaram as pressas em nome do risco que corriam, e que agora ameaçam voltar, talvez pela certeza de que os sujos, estejam se sentindo à vontade para falar, sob sua ótica dos supostos mal lavados, protagonistas do cenário de hoje, perguntando, se eles fazem ou fizeram por que não posso fazer também?

Lamentavelmente, o general francês dos anos 40, que questionou nossa seriedade, “Le Brésil n'est pas un pays sérieux”, bem como Gerson, o famoso jogador de futebol, “O brasileiro quer sempre tirar vantagem em tudo”, a famosa “lei de Gerson” talvez tivessem razão, certamente precisamos mudar, mesmo que leve gerações, quem sabe para melhor, é chegada a hora de tentar, quem viver verá.