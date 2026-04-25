Tem alguma coisa queimando, querida (1)

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O mundo está de cabeça pra baixo ou, como já foi dito “n” vezes, tá todo mundo louco. Continuam os conflitos Israel + EUA x Irã, Rússia x Ucrânia, sem falar no que se passa no Continente Africano: 24 dos 54 países estão em guerra civil ou conflitos armados, de acordo com levantamento do site Wars in the World.

Na Europa, movimentos anti-imigração são crescentes, em especial na Espanha, França, Itália e, acredite se quiser, em Portugal. Há poucas semanas, um cidadão português publicou vídeo nas redes sociais oferecendo "recompensa" de 500 euros por cada cabeça de brasileiro.

Uma advogada brasileira foi transferida pela empresa para Portugal e a maior dificuldade que teve foi alugar um imóvel. Encontrou, mas quando o proprietário soube que era para brasileiros, começou a se exaltar e disse que não alugava apartamentos para brasileiros, porque são todos “fanfarrões” e barulhentos, colocam muitas pessoas na casa etc. Uma corretora brasileira (ABM), que trabalha com venda/aluguel de imóveis em Portugal, diz que já ouviu claramente de donos de imóveis que eles não gostariam de alugar para brasileiros. "Em uma das vezes, a proprietária disse: 'Não quero pretos nem brasileiros! Não sou preconceituosa, mas tive más experiências'."

Essas pessoas desconhecem ou esqueceram que o Brasil recebeu de braços abertos os lusitanos nas primeiras décadas do séc. XX. “Manoéis” se estabeleceram nos mais variados segmentos; hoje, vivem no País os seus filhos, netos e bisnetos. O mesmo aconteceu com espanhóis, sírios, libaneses, italianos e japoneses. Oitenta anos após o fim da 2ª Guerra, práticas como xenofobia, mutilação e morte de “inimigos”, estupros das filhas dos que são do contra, proibição de mulheres estudarem e de mostrarem os rostos ainda estão aí, em vários cantos do Planeta.

Vem à cabeça a letra da música “God”, de JWL (2), de 1970. Dizia não acreditar em mágica, I Xing, tarô, mantra, ioga, reis, Hitler, Gita, Elvis, Kennedy etc. Na fase atual, pegando o gancho do que escreveu o filho de Dona Julia, quero dizer que não acredito em aquecimento global, em efeito estufa, que a terra não é uma bola, em paz no Oriente Médio, em milagres econômicos, no mal que faz tomar leite com manga, em jantares free de alto nível com uísque Macallan (alguém vai pagar a conta), em fala mansa, em “amigos secretos”, em pesquisas eleitorais e caridade com dinheiro alheio.

Acredito que Deus é justo e que vai fazer um acerto de contas com certos grupos. Os primeiros da fila serão os que afanaram as aposentadorias dos velhinhos. Esperar para ver; quem viver, verá.

(1) “Something's Burning, Baby" de Bob Dylan, do álbum Empire Burlesque, 1985. Alguém falou/escreveu que “é uma canção repleta de imagens apocalípticas”. Outros classificaram como a melhor faixa do álbum.

(2) John Winston Lennon







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