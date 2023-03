Tempos difíceis

A- A+

Desde sempre as transições são momentos delicados, cenários de mudanças, de transformações que marcaram, e ainda marcam a trajetória da humanidade. Estamos atravessando uma dessas passagens especiais a nível global, tanto as previsíveis, como as imprevisíveis, com lugar garantido nas revelações de oráculos e profetas de ontem e de hoje. Nesse contexto é importante observar, que os acontecimentos, sejam bons ou maus, independentemente da sua abrangência, podem ocorrer de forma natural ou provocada pela ação humana, estes mais fáceis de detectar, e até mesmo prevê-los, alguns dos quais evidenciando sua autoria, por vezes discreta, merecedoras de acurada investigação. Como ilustração desses momentos nos últimos tempos, os relatos históricos carregam para sempre as ocorrências do século XX, e algumas, que já ocupam espaço neste início do século XXI. Na sequencia temporal, A 1ª guerra mundial, de 1914 a 1918; A crise decorrente do “crac” da bolsa de Nova York em 1929; A segunda guerra mundial de 1939 a 1945; O intervalo da guerra fria; A guerra do Vietnam, A guerra do Iran x Iraque; A guerra dos seis dias protagonizada por Israel; A queda do muro de Berlim, Ogolpe de 1964 que iniciou o período da ditadura militar no Brasil; A guerra do Afeganistão; Redemocratização do Brasil; Os atentados de 11 de setembro; A crise do “subprime” de 2008; O surgimento do Estado Islâmico, a guerra civil na Síria; A pandemia do Covid 19; A invasão do Capitólio nos EUA; A invasão da Ucrânia pela Rússia; Os atos terroristas com atentados contra a sede dos três poderes em Brasília; O terremoto na Turquia; Os temporais no Norte paulista; A crise humanitária dos Yanomami; A seca no Sul do Brasil, e outros eventos merecedores de registros para a posteridade. Cada um desses episódios deixaram lições, algumas com nefastas e irreversíveis consequências, embora sirvam de alertas do que deve e não deve ser feito olhando para o porvir, o que pode ocorrer se nada for feito na tentativa de evitá-los ou na pior das hipóteses mitigar seus trágicos efeitos. Isto posto, pergunta-se o que está ocorrendo? Quais as razões dos dramáticos acontecimentos se repetindo em velocidade e intensidade cada vez maior, alguns de forma aleatória, outros por descaso ou intenção, sem aviso prévio, a suspeita de que a indiferença diante dessas ocorrências, esconde conveniências explicitas de natureza particular ou grupal, dos desprovidos de ética, de bom senso, de educação elementar, de compadecimento humanitário, dos praticantes de resultado imediato para uso próprio. Independentemente das razões elencadas, observa-se o risco de recrudescimento e agravamento desses momentos especiais, revelando a primitiva característica do bicho homem, ou melhor do homem bicho, com excusas aos animais, ditos irracionais, capazes de matar e morrer por instinto de sobrevivência, mas não por índole de perversa crueldade. Surge roubando a cena no avanço da humanidade, mais um elemento que precisa ser melhor interpretado e avaliado nos seus múltiplos aspectos, tanto positivos como negativos, qual seja, as decorrentes da descoberta e avanço no âmbito da chamada “inteligência artificial” (IA), comprometendo a educação analógica em favor da perigosa prática digital, isenta de sentimentos de qualquer natureza, disseminada com o uso da poderosa ferramenta, a “internet”, capaz de distorcer fatos, evidencias e constatações, com apenas um “clic” por vezes direcionados à luz de escusos interesses manipulados por conveniências políticas, econômicas e sociais, tão frequentes nos dias de hoje, com o advento das “Fake News” e a acelerada expectativa no imediatismo, permitido pela tecnologia de ponta que não precisa mais aguardar pelo dia de amanhã. Sendo assim, é prudente se preparar para novas guerras, frias ou quentes, revoluções, novos temporais, enchentes, frutos do aquecimento global, e principalmente dos lideres do mal, ignorantes, desprovidos de vergonha, bestiais, primitivos no pensar e no agir, embalados por multidões de zumbis, cooptados pela mágica das mentiras digitais de ultima geração que infestam a mídia atual. É preciso encontrar um antídoto, que permita a humanidade sobreviver sem sobressaltos, ao enfrentamento e convívio com esse novo normal que já chegou ao Brasil, recomendando estridentes sirenes de socorro, fuga e proteção. Deus nos acuda!

