Tendência 2025: sustentabilidade no mercado de limpeza

Elevação da temperatura, eventos climáticos extremos, excesso de lixo, escassez de recursos naturais e redução da produtividade agrícola são alguns dos graves problemas enfrentados atualmente, gerando preocupações globais. Diante desse cenário, o mercado tem apostado em produtos com soluções mais sustentáveis, buscando não apenas contribuir para a preservação ambiental, mas também atender a um público cada vez mais interessado em práticas ecológicas.

De acordo com um estudo da consultoria Bain & Company, 61% das pessoas afirmaram que aumentaram suas preocupações com as mudanças climáticas nos últimos anos. Além disso, 76% dos consumidores globais acreditam que um estilo de vida sustentável é importante. Em paralelo a estes dados, um levantamento da Nielsen Brasil, empresa global de mensuração e análise de dados, mostra que o consumo de itens sustentáveis no País é um dos principais fatores de compra para 32% dos consumidores.

É possível ver os impactos desse movimento até mesmo no mercado de produtos de limpeza, onde a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais força. A tendência aponta para marcas que estão investindo em pesquisa e desenvolvimento de soluções eficazes, mas que não prejudicam a natureza. Nesse contexto, a palavra-chave é ecoeficácia: a combinação entre eficiência dos recursos e responsabilidade ambiental.

Inovações no mercado de limpeza

Esse cuidado com o meio ambiente está englobando diversos pontos do setor de produtos de limpeza. Um destaque é o desenvolvimento de ingredientes mais naturais e biodegradáveis, o que contribui com a preservação de solos e rios, além de reduzir problemas de saúde que podem aparecer em consumidores, como alergias, por exemplo.

Além disso, o uso de embalagens plásticas grandes com produtos diluídos tem sido repensado. Várias iniciativas de embalagens com menor uso de plástico e também recicláveis já estão sendo adotadas, e uma das mais impactantes é o sachê, diminuindo a quantidade de material utilizado na fabricação. Essa mudança tem impactos ainda mais significativos, especialmente quando pensamos no transporte. Cada litro de produto diluído no formato atual pesa um quilograma. Com a adoção de sachês, caminhões conseguem levar um número maior de mercadorias em uma mesma viagem, o que reduz a poluição e contribui para a diminuição da pegada de carbono.

É fundamental destacar que uma produção industrial mais sustentável também reduz o consumo de água e energia, e incentiva o desenvolvimento de estratégias de economia circular. Quando recursos são mantidos em ciclos produtivos contínuos, é promovida a eficiência.

Diferenciais competitivos

Por isto não tem como falar de sustentabilidade no mercado de limpeza sem mencionar os produtos concentrados. Esses itens, que oferecem maior rendimento, reduzem o desperdício de água e energia durante a limpeza. Com pequenas quantidades, é possível alcançar o mesmo desempenho de itens em versões diluídas, promovendo eficiência e economia. Uma solução prática para o varejo, bem como para o uso corporativo, em condomínios, empresas e fábricas.

Essa análise evidencia que a sustentabilidade no mercado de limpeza já é uma realidade e continuará a crescer em 2025, impulsionada tanto pela urgência da preservação ambiental quanto pela crescente demanda da sociedade. As marcas precisam observar esse movimento com atenção e transformar, de forma definitiva, a relação com o meio ambiente. Empresas que ignorarem essa tendência ou deixarem de implementar mudanças concretas correm o risco de ficar para trás.

