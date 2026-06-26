Testes de leitura, não de saberes: o impacto das questões longas nos vestibulares

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A prolixidade e a extensão das questões nos vestibulares contemporâneos têm transformado as provas em verdadeiros testes de resistência física e de velocidade de leitura, mais do que em instrumentos de avaliação do conhecimento propriamente dito. Para dimensionar esse fenômeno, basta uma comparação emblemática: a revolucionária tese de doutorado em Matemática de John Nash — posteriormente laureado com o Prêmio Nobel de Economia e cuja trajetória inspirou o filme “Uma Mente Brilhante” — possui apenas 27 páginas.

Esse total é facilmente superado pelos exames de acesso ao ensino superior: um único caderno de questões do ENEM contém 32 páginas, enquanto algumas provas que concentram todas as disciplinas em um único dia ultrapassam 45 páginas. A maioria dos vestibulares oferece de 3 a 4 minutos por questão. A comparação evidencia uma aparente distorção: candidatos são submetidos a volumes de leitura superiores aos de trabalhos acadêmicos que produziram avanços históricos para a ciência, tornando a capacidade de administrar tempo e fadiga um fator tão decisivo quanto o domínio dos conteúdos avaliados.

As questões da área de Exatas podem ser organizadas de forma clara, objetiva e pedagogicamente eficaz, apresentando as ideias de maneira coerente e acessível ao leitor. Uma questão nesta área precisa priorizar a concisão, evitando excessos e informações redundantes, devendo ser limitada a, no máximo, 8 linhas em uma folha A4. Na área de Humanas, questões com limite de 18 linhas são suficientes para garantir uma estratégia eficaz e aperfeiçoar a eficiência da avaliação.

Textos enxutos, quando bem estruturados, evidenciam clareza, foco e domínio do tema. Em vez de diluir ideias em longas exposições, a síntese bem executada potencializa o impacto da argumentação e demonstra maturidade intelectual — exatamente o que os avaliadores buscam.

Em suma, questões excessivamente longas e complexas induzem a erros de interpretação e prejudicam os alunos mais dedicados, que gastam tempo excessivo tentando resolvê-las. Desse modo, a questão passa a avaliar a capacidade de leitura e a resistência ao cansaço mental, em vez do domínio do conteúdo. Esse formato sobrecarrega cognitivamente o estudante durante uma avaliação já desgastante, ocultando as informações essenciais e elevando o risco de erros por distração ou interpretação equivocada. O problema é que o modelo de avaliação dita a pedagogia das escolas. Como consequência, estudantes ainda no pré-médio já enfrentam provas exaustivas, focadas apenas em mensurar resultados padronizados.

O ensino médio no Brasil ainda está bastante distante dos padrões internacionais de excelência e, também, com desempenho inferior a outros países da América Latina (PISA, por exemplo). Superar esse cenário exige um conjunto de mudanças urgentes e estruturais: fortalecer as bases do ensino fundamental, tornar o currículo do ensino médio mais enxuto e focado nas disciplinas essenciais da área escolhida pelos alunos, investir na formação e valorização dos professores e, por fim, promover uma transformação profunda no sistema de vestibulares.



* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.



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