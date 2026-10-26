The Gaule: crime perfeito é o crime que não é crime  

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – O cientista político The Gaule aflorou no recinto. Depois de votar no segundo turno ele veio confirmar sua tese histórica de que as bocas das urnas são muito sérias nesta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz. Assim também os institutos de pesquisa tipo DataZeAraujo, onde quem manda é o freguês. Basta considerar a margem de erro de 50% para mais ou para menos, explicou The Gaule.

Além da ciência política, The Gaule também exerce o ofício de futurólogo. Ele acredita que o futuro do Brazil S.A. está escrito no seu passado. – Maktub!

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Já estamos no terceiro turno das eleições presidenciais de 2050. Os candidatos do segundo turno foram trucidados entre si, na base de facadas, tiros e canibalismo. Um criptocomunista mastigou a orelha do adversário como prova da coragem cívica. O tema dominante da temporada, pra variar, é corrupção, crime organizado, crime avulso, dívida pública de trilhões, feminicídio, lei da ficha suja.

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O candidato da High Esquerda defende a tese de que o Brazil S.A. deve manter uma reserva de mercado para a corrupção, em louvor das honoráveis tradições auriverdes da Colônia, Império e República. Lema de campanha: se o Brazil S.A. revogar a corrução, não será mais Brazil.

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A futura primeira-dama de Pindorama em 2050, uma senhora construtora de barracos, a bordo de um cartão corporativo, irá dar um esculacho no bisneto do fogueteiro Elon Musk: “Seu piá bisneto de Elon, você é um piá de coliforme, to fuck your anéis”.

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Os saudosistas dirão no ano 2050: Bons tempos aqueles de 2026! Havia uma seita vermelha e o coração da seita era o umbigo de um velhinho com quase 200 anos de idade. Ele dizia em seus delírios que os traficantes eram vítimas dos maconheiros e chamava Jesus de Genésio. Virou uma múmia, coitado.

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Neste ano de 2050 também haverá eleições gerais na República Caribenha Democrática de Cuba. O candidato do Partido Comunista Vintage propõe a restauração da ditadura comunista e o fuzilamento dos opositores reacionários no Paredón, a começar pelos descendentes da família de Marco Rubio. Propõe também que todos os maricones (gays) sejam expatriados para Miami ou condenados à prisão perpétua.

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O candidato a presidente da ultradireita abolicionista de Cuba defende a liberação da internet, do rock n‘roll e dos investimentos privados. Os dois candidatos estão empatados tecnicamente, segundo as pesquisas.

Os marqueteiros cubanos são filhos do dilúvio. Ou foram importados de Marte, o planeta vermelho, como diria o cientista planetário Lavareda, o astro das pesquisas.

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Dizem que a política é muito dinâmica. Verdade. A corrupção também é muito dinâmica. Desde o Mensalão e o Petrolão até hoje a corrupção evoluiu bastante. Está irreconhecível. Os corruptos inventaram até o crime perfeito, o crime que não é crime, segundo The Gaule. Em compensação, o que não é crime passa a ser criminalizado, tipo o crime de opinião.





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