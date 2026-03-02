The Gaulle: Chanteclair Careca do Arrebol é muito sério

A- A+

Monsieur The Gaule Lavoisier Ribeirovsky é parisiense da gemada do ovo, nascido e criado às margens do Rio Sena, distrito de Bodocongó nos Campos Elíseos da Borborema.

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Olha só quem aflorou no recinto! O cientista político Monsieur The Gaulle. Porta-estandarte do bloco Chanteclair Careca do INSS, este ano ele fez um tour no Planalto Central, girou na Pauliceia Desvairada e deu um rolê nesta cidade lendária. Está elaborando tese de doutorado “O Brazil da gandaia carnavalesca é muito sério”. O canto do Chanteclair Careca incandesceu o Arrebol.

OoO

Ei pessoal, eis moçada, o canto do Chanteclair Careca do Arrebol eletriza as multidões, feito os transformadores da Celpe. Movidos por uma potência sexual de 69 kV, galináceos machos do sexo masculino emprenharam 69.999 donzelas debaixo dos altos coqueiros, no meio das pontes e nas marquises. Daqui a nove meses nascerão os bruguelos com sangue de Ziriguidum.

OoO

Como manifestação cultural do espírito carnavalesco, este ano foram depredados e incendiados apenas 40 busões. Feito um espetáculo de happening, os galináceos tocavam fogo nos ônibus e entoavam hinos de guerra tipo os hooligans.

OoO

A força de gravidade do bicho arrastou, segundo os cálculos trigonométricos de The Gaulle, 2.625.212 galináceos na avenida, nas ladeiras da Av. Guararapes, nos roçados da Av. Conde da Boa Vista. Os bichos ficaram pendurados nos postes, nas gambiarras, nas coberturas, desde a divisa com a Parahyba até o Estado de Alagoas e os mares de Fernão de Noronha. Havia até galináceos extraterrestres nas torres da antiga Igreja dos Martírios, que já foi demolida há muitos anos, e nos mangues feito Caranguejo, em homenagem a Chico Science.

Era galináceos machos do sexo masculino, galináceos machos do sexo feminino, do sexo neutro, sexo biflex, galináceos fêmeas do sexo flex, do sexo duplex, uma profusão de galináceos de todos os sexos.

OoO

Fieis à regra de roubar um celular para comprar uma cervejinha, foram surrupiados mais de 10 mil smartphones. De tal modo os galináceos consumiram mais de 10 toneladas de líquidos espirituosos, marijuanas e alcaloides das folhas dos Andes. Isto é que são manifestações culturais, dizem os intelectuais de cabeça feita.

OoO

Próximo ano as excelências vão triplicar os salários, haverá novos escândalos de corrupção e os blocos de carnaval arrastarão milhões de extraterrestres felizes da vida. Feliz é o desembargador do Rio Grande do Norte que embolsou R$ 384 mil de vencimentos depois do carnaval. Esta gente fala em justiça e direito. Eu vos direi com fé de ofício: os penduricalhos das excelências nunca jamais serão eliminados. Nem mortos. Faz um pix pra eu, excelência!

OoO

Energizados com corrente continua de 240 watts, os meliantes roubaram 55.555 smartphones para comprar umas cervejinhas, umas pedras da Cracolândia e folhas de marijuana. As bocas de fumo operaram em ritmo de punk.

Está na hora de repetir a sentença do meu ídolo, o lindo pensador Roberto Campos: “O Brazil não corre o menor risco de dar certo”. Tá no sangue verde-amarelo. Ziriguidum cabroeira!





___

