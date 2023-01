Tivemos um governador que cuidou de Pernambuco

A- A+

Os últimos 8 anos foram de muitos desafios. Encarar tudo isso sem o líder político de nosso grupo - dos mais talentoso que já surgiu por essas terras, Eduardo Campos - foi tarefa difícil.

Estava no script que Paulo faria a gestão - com sua capacidade de trabalho e atenção, enquanto o PSB se consolidaria no país a partir da força de Eduardo - tivesse sido ele presidente da República ou não.

Fato que as circunstâncias tornaram a caminhada ainda mais difícil. Pernambuco ao longo dos anos tinha crescido muito, o que permitiu que tivéssemos muitas entregas, principalmente, na área da saúde, educação, segurança pública. Mas logo nos anos seguintes, o Brasil passou a acumular PIB negativo dois anos seguidos. Pernambuco que crescia 7% ao ano, passou a sofrer drasticamente com a redução.

No campo político, nesse instante, o Brasil acompanhava o impedimento da presidente Dilma, que revirou o país. Vem Temer presidente. Depois dele, Bolsonaro.

Enquanto isso, seca no semiárido, enchentes na zona da mata, óleo nas praias, greve de caminhoneiros e pandemia. Situação difícil agravada por grave crise econômica que acompanhou esse cenário.

Normalmente, em momentos como esses, políticos passam a aparecer mais, prometer o que não cumprem; buscam ações que denotem notoriedade em busca de fortalecimento político.

Por aqui, vimos um governador cuidar do que era importante, atento ao bem coletivo, com responsabilidade que se deve ter.

Aqui não se via pose para foto com colete bonito melado de lama, nem discursos inflamados.

Sem apego, sem vaidades, ele não é afeito a flores e elogios. Tivemos um governador que talvez não tenha cuidado, como se costuma, de sua imagem política, mas cuidou de Pernambuco com responsabilidade de quem ama.

Decisões restritivas difíceis que foram tomadas no período da pandemia visaram salvar vidas. Não se pensou em outra coisa! Nem política, nem eleições. Foi feito o que especialistas indicavam que era o certo.

Esse governo fez o certo! O que devia e podia ser feito, sem firula, com a razão.

Paulo Camara contrariou comportamento natural conhecido de políticos convencionais e governou com seriedade e ao lado da verdade.

Nas pequenas rodas, já vi adversários elogiando a postura do governador, falando de se tratar de um homem de bem, sério e dedicado. Alguns que logo depois sobem nos palanques para crítica-lo diante da conveniência eleitoral.

Por não ser convencional e ter estado distante dos parâmetros comuns de avaliação popular, a compreensão sobre quem é, e o que fez Paulo Câmara, pode não refletir a sua figura.

Mas a história haverá de contar sobre o governador que esteve à frente do estado diante dos piores momentos, e do quanto sua postura séria e comprometida foi importante para os dias que virão.

A sensação é de que todos deveriam conhecer Paulo - como quem está ao seu lado conhece. Saberiam admirar e agradecer por sua força, simplicidade e trabalho.

Parabéns governador. Muito obrigado.

* Deputado estadual (PSB).



