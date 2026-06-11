Toda ausência é atrevida. Todo silêncio é cúmplice

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A palavra Política carrega vários significados, alguns nos remete princípios e assim diz o Aurélio: “Sistema de regras que diz respeito à direção dos negócios públicos”; “A arte de bem governar os povos”; “Princípio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional do Estado”.



Há ainda significados da palavra Política que têm o sentido de meio/forma: “Atividade exercida na disputa dos cargos eletivos de governos ou no proselitismo partidário”; “Habilidade no trato das relações humanas com vista a obtenção dos resultados desejados”; “Civilidade, cortesia (usou para com todos de muita política)”; “Astúcia, ardil, artifício, esperteza (manejou o negócio com toda política)”. Ainda como meio são ditas as palavras, frases, discursos proferidos em campanhas eleitorais ou proferidas dentro dos parlamentos como sendo “Política” (faz parte do jogo político.



Há também o uso da palavra Política que traduz o sentido de fim: “Conjunto de objetivos que dão forma a determinado programa de ação governamental e condiciona sua execução”; “Posição ideológica a respeito dos fins do Estado”. Quando perguntamos quais as ações do governo para o combate à insegurança pública estamos nos referindo à sua política para este fim, ou seja, o contido no seu planejamento ou programa de governo. Atualmente não se debate política, ou melhor, nem se fala de política. Isso no que diz respeito aos acontecimentos internacionais, nacionais, no âmbito do estado ou município. Falar de política exalta os ânimos e é inócuo, pois entre debatedores jamais um reconhecerá a assertiva do outro, em detrimento, muitas vezes, da sua posição infundada ou desmedida. Em tempos idos, mas não tão distante, nos almoços aos domingos, aniversários e comemorações, a política surgia na pauta mais do que futebol, saúde, cinema... Nas associações, clubes, entidades, sociedades abertas ou fechadas, em suas reuniões também se abordava política nos assuntos gerais ou extra-pauta, fora da ata.



Até comentários sobre um filme qualquer (qualquer não no sentido sem valor, sem importância, mas qualquer como não especificado, não determinado), que não deveria ser alçado à premiação, por um ou vários critérios, remete o oponente a torcer contra, além de outros mil impropérios. Considerar a convocação de um jogador para a seleção brasileira como positiva ou negativa também passou a ser um problema, pois daí define-se sua tendência político-partidária, o que nem sempre é verdade.



Entendemos que política deva ser debatida nas reuniões familiares, sociais, empresarias, classistas tanto no sentido de princípios como no sentido de meio e/ou principalmente no termo político que nos remete a fim, já que seremos as vítimas ou beneficiários das políticas públicas (as ações dos governos).

Discordar ou concordar faz parte da Democracia. Vale lembrar os ditos populares que deram o título ao artigo: Toda ausência é atrevida. Todo silêncio é cúmplice.



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