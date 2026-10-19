Todos os pobres serão ricos, todos os ricos serão pobres

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Estudos psíquicos revelam que ao menos 10 por cento da humanidade adâmica navega na faixa da insanidade. São fanáticos políticos e religiosos, os genocidas, os senhores das guerras e das armas, os tiranos, os doidos mansos e doidos ferozes, as criaturas perversas, as almas sujas e fedorentas. A barbárie humana vem dos tempos do paraíso perdido de Adão e Eva e do dilúvio de Noé.

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Caim trucidou Abel com um tiro no coração. Ele era um comunista-raiz e cometeu o crime em nome da luta de classes para se apropriar das terras raras do paraíso. Ainda hoje a alma de Caim vagueia com remorso no espaço sideral, feito um satélite de Elon Musk. Vem daí minha teoria dialética quase científica de que o DNA do animal Sapiens contém um parafuso frouxo de origem. Os religiosos chamam de pecado original, ou de livre arbítrio.



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Ao expulsar a família Adão e Eva do paraíso o Criador decretou: Ganharás o pão francês e o pão integral com o suor do teu rosto, numa escala 6 X 1 para haver o descanso semanal. Mas a mundiça vermelha não se emendou.

O Sr. Caim escreveu o primeiro capítulo da história universal da infâmia.

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Nos tempos pré-dilúvio, o Criador baixou os olhos sobre o planeta em meio à Via Láctea e notou que a maldade do Homo Sapiens se multiplicara sobre a Terra e os pensamentos do seu coração eram maus. Assim, houve um segundo turno. O Criador bateu um papo-cabeça com Noé, um Santo Sapiens, e decretou, monocraticamente, o dilúvio para lavar os pecados da humanidade.

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Nestes tempos pré diluvianos o candidato a faraó da República lança todas as pragas contra as falanges conservadoras. Ele declara que se não for ungido ao trono dos faraós haverá um dilúvio e os bárbaros invadirão as pirâmides do poder em Brasília. Nuvens de gafanhotos vermelhos irão devorar as plantações reacionárias do agronegócio e rebanhos de piolhos barbados infestarão as cabeças das elites reacionárias.

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A bordo de um submarino nuclear o cowboy Donald Tramp ameaça invadir o mar vermelho em Brasília para prender os caciques da tribo de peles vermelhas. Seria o Dia D do desembarque das tropas ianques nas praias da Normandia no Planalto Central. Armados com estrovengas e bacamartes, os devotos do MST montam barricadas na Praça dos Poderes Celestiais. Tramp está tremendo de medo nos cascos.

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O cientista sociológico Antônio Lavareda afirma que as ruas, pintadas de vermelho, impressionam, mas a eleição não virou. Lavareda é um connaiseur em matéria de pesquisas. Segue a dinâmica do favoritismo sob o signo da mudança. Água de morro abaixo, fogo de morro acima, rio cheio e ... ninguém segura.

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O Veio do Pastoril Encarnado dirá que através do Bolsa Família todos os pobres serão ricos e todos os ricos serão pobres. Haverá rios de leite e montanhas de cuscuz com picanha.

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