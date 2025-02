Torcidas e o crime organizado

A- A+

Há muito tempo o Estado vem perdendo a luta contra o crime organizado. O ambiente do futebol também está contaminado e só uma ação proativa, maior e efetiva a nível nacional em conjunto com estados, municípios, forças de segurança, clubes e federações pode enfrentar essa modalidade de crime, uma espécie de “Pacto Pela Vida” do futebol.



Por se tratar de um fenômeno nacional deve haver uma coordenação do Governo Federal com medidas legislativas eficientes e apoio logístico, o que não impede a atuação dos Estados a exemplo do que fez o Ministério Público do Estado de Pernambuco criando em 2024 o seu Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, que já apresenta resultados elogiáveis no combate às torcidas que se envolveram com o crime.



Para combater a violência de torcidas organizadas, dirigentes do Sport, Náutico, Santa Cruz e Federação Pernambucana de Futebol firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para eliminar qualquer forma de vínculo entre os três clubes e as organizadas Torcida Jovem do Leão, Explosão Coral e Náutico até Morrer impedindo o acesso, apoio ou utilização de recursos que beneficiem tais torcidas. Foi um grande passo, mas, é preciso que venham outros.

Medidas de enfrentamento a esta modalidade de crime estão previstas na legislação e devem ser usadas de forma suplementar, sendo exemplos a adoção de torcida única, o deslocamento de jogos dos grandes centros para a Arena de Pernambuco, cadastramento de torcedores, identificação biométrica, instalação de câmeras nos estádios e arredores, fim das escoltas policiais de torcidas proibidas de acessar os estádios, proibição de faixas e adereços com os nomes das torcidas (e variantes) proscritas, responsabilização civil e criminal de clubes, dirigentes e torcedores que se envolverem direta ou indiretamente com essa modalidade criminosa. Já ultrapassamos todos os limites do tolerável.

Há alguns anos estive à frente dessas questões no MPPE, encontrei pouca compreensão dos envolvidos e precisei judicializar várias dessas questões para alcançar os primeiros resultados. Muitas mortes e crimes poderiam ter sido evitados, se tivéssemos encontrado vontade política de se enfrentar e resolver essa questão no passado.



Restou a lição de que o consenso é o melhor caminho para se alcançar a paz no futebol, a exemplo do que vem sendo feito pelo MPPE. Destaco que as críticas às autoridades e instituições responsáveis pela segurança pública na maioria das vezes são injustas, faltou planejamento. Agora, acredito que sob a coordenação imparcial do Ministério Público chegaremos lá. É o que os amantes do futebol esperam dos nossos representantes e autoridades.





* Procurador de Justiça (MPPE) e professor universitário.





