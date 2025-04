Trabalho híbrido melhora produtividade e fortalece vínculo com a empresa, mostra pesquisa

A- A+

O modelo de trabalho híbrido tem se consolidado como uma verdadeira revolução nas dinâmicas corporativas, impactando não apenas a gestão de equipes, mas também a qualidade de vida dos colaboradores. Mais do que uma tendência passageira, o trabalho híbrido está se estabelecendo como uma prática que oferece flexibilidade e promove o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, especialmente para as mulheres.



De acordo com uma pesquisa recente da WeWork Latam, 67% das mulheres afirmaram que se sentem mais leais às empresas que oferecem flexibilidade no formato de trabalho. “Empresas que compreendem a importância da flexibilidade, especialmente para as mães, estão criando um ativo valioso: a lealdade de suas colaboradoras”, afirma Bárbara Nogueira, Diretora e Headhunter da Prime Talent. “A flexibilidade é importante, principalmente durante os primeiros anos de vida dos filhos, e tem um impacto profundo na vida profissional e pessoal das mulheres.”



Além disso, a pesquisa revelou que 79% das mulheres observam um aumento significativo na produtividade com o trabalho remoto. “O trabalho híbrido não é apenas sobre conveniência, é uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos colaboradores, o que, por sua vez, reflete diretamente na performance profissional”, destaca Bárbara Nogueira.



O estudo também apontou que 72% das mulheres notaram uma melhoria significativa na sua qualidade de vida e saúde ao adotar o modelo híbrido. “O modelo híbrido permite que os colaboradores sejam mais produtivos e, ao mesmo tempo, mais saudáveis, o que resulta em um ambiente de trabalho mais resiliente e humano,” completa a especialista.



Empresas que adotam esse modelo têm se mostrado mais eficientes na retenção de talentos e na criação de ambientes de trabalho mais saudáveis. “A flexibilidade de horário e local de trabalho surge como uma solução simples, mas altamente eficaz, e muitas vezes mais acessível do que iniciativas como creches corporativas,” afirma Bárbara.



Outro dado relevante da pesquisa mostra que 58% das mães que vivenciaram o home office não abririam mão dessa flexibilidade, destacando uma mudança de mentalidade significativa. “Essa flexibilidade não só fortalece o vínculo dos colaboradores com a empresa, mas também cria uma cultura corporativa mais alinhada com as necessidades pessoais e familiares dos profissionais,” conclui Bárbara Nogueira.



O trabalho híbrido vai além de uma simples conveniência: ele fortalece vínculos duradouros entre as empresas e seus colaboradores, permitindo que as mães vivenciem plenamente a maternidade sem comprometer seu desenvolvimento profissional.



