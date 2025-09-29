Tramp é o X do problema, o antigo Twitter do problema  

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Ao deambular nos tapetes dourados da ONU respirando oxigênio azul com ajuda de aparelhos de ar-condicionado, a luz dos olhos de Tramp encontrou-se com a luz dos olhos de Lula. Pintou uma química orgânica. O galegão disse que adorou o Véio da seita vermelha. Existe uma proverbial sentença de que a diplomacia é a arte de mentir patrioticamente.

Vamos abrir as portas da esperança. Apresentem suas cartas, senhores. O Imperador do Reino de Pindorama exibe um PIB soberano de 3 trilhões de dólares e declara que a democracia relativa é inegociável. O cowboy de Washington apresenta-se com um PIB também soberano de 30 trilhões de dólares, uma coleção de satélites na estratosfera e uma cartela das Big Techs – Amazon, Apple, Google, Microsoft e Meta. O Império GAFA compreende Google, Apple, Facebook e Amazon, por aí afora. O cowboy é o caixeiro-viajante dessa patota.

Centenas ou trilhões de dólares rolam nas plataformas do Império GAZA. Se o cowboy Tramp ou algum detonauta apertar o botão e desligar uma plataformas, haverá uma guerra no ciberespaço, nas estrelas, nos ares e nos mares. Este é o X do problema, o antigo Twitter do problema.

O touro da Bolsa de Valores de New York – Nyse New York Stock Exchange é o totem do capitalismo, os bezerros de ouro do capitalismo em forma de dólares. “Hoje é domingo, pede cachimbo/ cachimbo é de barro/ bate no jarro/ o jarro é de ouro, bate no touro/ o touro é valente, bate na gente/ a gente é fraco/ cai no buraco/ o buraco é fundo, acabou-se o mundo”. A Lei Magnitsky é um touro selvagem do capitalismo. O touro é valente.

Desde os tempos dos Denários do Império Romano, o dólar é a moeda mais forte do mercado global. A China Continental é um gigante, claro. As reservas cambiais do Império China somam mais de 3 trilhões de dólares, em curva ascendente. Os euros são de toda a Europa. O Brics – Brazil, Rússia, Índia, China, África do Sul et coetera – é um bloco ainda adormecido. Até o dia 26 de setembro a moeda do Brics ainda não veio à luz, é apenas um tigre de papel.

Cuba é um favelão dominado por uma facção criminosa comunista que usurpou o poder há 66 anos. Só exporta charutos Romeo Y Julieta, caros e fedorentos; Venezuela navega num mar de petróleo sob o leme de um ditador narcoterrorista sanguinário e incompetente; o genocida Putin sonha com a Rússia czarista de Stálin; com o big stick, o grande porrete, nas mãos, o cowboy Tramp domina a América, Urbe et Orbi; este reino de Pindorama tem montanhas de ferro, bois no pasto, bolsa família para 41,6 milhões de dependentes, Petezão, emendas secretas bilionárias, carnaval, BETs, fuleragem e corrupção congênita nas veias. Ziriguidum!

Matrix é aqui. Estamos todos interconectados nesta teia de aranha cibernética.







