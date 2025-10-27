Tramp rufa os tambores de guerra
Dedico este artigo ao meu colega o lindo poeta Gonçalves Dias, autor do poema Os Tamoios
MONTANHAS DA JAQUEIRA — Os tambores de guerra ressoam em todos os ares, nos mares, hangares, em todos os lugares nesta terra de palmeiras onde cantava o sabiá e hoje canta o carcará. O cowboy MaCDonald Tramp declarou guerra contra as tribos de peles vermelhas das Américas Latinas. Do lado de baixo e do lado de cima do pescoço do Equador, tudo é canela.
“Não chores, meu filho,
Não chores, que a vida
É luta renhida
Viver é lutar.
A vida é combate
Que os fracos abate
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.” -- Gonçalves Dias
OoO
Está em curso a guerra planetária contra a cultura Woke-globalista, de controle social das esquerdas. Na versão negativa, Woke seria a teia de aranha das esquerdas que englobam a ideologia de gênero, luta de classes, abortismo, contestação dos tradicionais valores sociais. Em síntese, seria o remake da revolução gramsciana, de infiltração nas instituições para miná-las por dentro.
As teias de aranha são inocentes ou são perversas. As aranhas caranguejeiras socialistas são aparentemente inofensivas, mas infiltram seus venenos nas veias e nas artérias das instituições para obter resultados pecaminosos. A CIA e a Usaid são teias de aranha caranguejeiras. Foram utilizadas nas eleições de 2002 para inocular venenos monetários, financiar entidades de esquerda e detonar movimentos conservadores. O fio de uma teia de aranha é mais resistente que as fibras óticas dos super homens nas mesmas espessuras.
Os adeptos das teias de aranha caranguejeiras e similares estão do lado errado da história.
OoO
Vocês estão sabendo que o cowboy MaCDonald acionou as teias de aranha da CIA para desestabilizar aquele ditador infame da Venezuela. Caranguejeiras, viúvas-negras, armadeiras, os insetos estão em campo para capturar o macro inseto satânico do Caribe. As aranhas da CIA patrulham as águas do Caribe com bombardeiros B-52, submarino nuclear e caças de guerra F-35. Sem lenço e sem celular para não ser localizado, o ditador está refugiado nas cavernas de Caracas. Impossível resistir ao cerco. Será capturado e arrancado do poder pelos fios do bigode, assim feito Saddam Hussein foi preso num buraco do tatu em Bagdá, 2003.
OoO
O escritor Oscar Wilde dizia de si mesmo sobre sua condição sexual homo: era o amor que não ousava dizer o próprio nome. O comunismo é o regime que não ousa dizer o próprio nome. A começar pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ilha-presídio é chamada República de Cuba; República Popular Democrática da Coreia; República da Nicarágua; República da China “dois sistemas, um só governo”. A ditadura terrorista da Venezuela comete a blasfêmia de se proclamar bolivariana.
OoO
Depois de ser desmontada a ditadura da Venezuela e entregue o poder a Edmundo Gonzalez, outras teias de aranha irão desmoronar na América Latina. O ditador facínora será uma viúva-negra desfalecida. A travessia está sendo longa. Mas será vitoriosa.
___
