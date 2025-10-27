Tramp rufa os tambores de guerra

A- A+

Dedico este artigo ao meu colega o lindo poeta Gonçalves Dias, autor do poema Os Tamoios

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Os tambores de guerra ressoam em todos os ares, nos mares, hangares, em todos os lugares nesta terra de palmeiras onde cantava o sabiá e hoje canta o carcará. O cowboy MaCDonald Tramp declarou guerra contra as tribos de peles vermelhas das Américas Latinas. Do lado de baixo e do lado de cima do pescoço do Equador, tudo é canela.

“Não chores, meu filho,

Não chores, que a vida

É luta renhida

Viver é lutar.

A vida é combate

Que os fracos abate

Que os fortes, os bravos

Só pode exaltar.” -- Gonçalves Dias

OoO



Está em curso a guerra planetária contra a cultura Woke-globalista, de controle social das esquerdas. Na versão negativa, Woke seria a teia de aranha das esquerdas que englobam a ideologia de gênero, luta de classes, abortismo, contestação dos tradicionais valores sociais. Em síntese, seria o remake da revolução gramsciana, de infiltração nas instituições para miná-las por dentro.



As teias de aranha são inocentes ou são perversas. As aranhas caranguejeiras socialistas são aparentemente inofensivas, mas infiltram seus venenos nas veias e nas artérias das instituições para obter resultados pecaminosos. A CIA e a Usaid são teias de aranha caranguejeiras. Foram utilizadas nas eleições de 2002 para inocular venenos monetários, financiar entidades de esquerda e detonar movimentos conservadores. O fio de uma teia de aranha é mais resistente que as fibras óticas dos super homens nas mesmas espessuras.

Os adeptos das teias de aranha caranguejeiras e similares estão do lado errado da história.



OoO



Vocês estão sabendo que o cowboy MaCDonald acionou as teias de aranha da CIA para desestabilizar aquele ditador infame da Venezuela. Caranguejeiras, viúvas-negras, armadeiras, os insetos estão em campo para capturar o macro inseto satânico do Caribe. As aranhas da CIA patrulham as águas do Caribe com bombardeiros B-52, submarino nuclear e caças de guerra F-35. Sem lenço e sem celular para não ser localizado, o ditador está refugiado nas cavernas de Caracas. Impossível resistir ao cerco. Será capturado e arrancado do poder pelos fios do bigode, assim feito Saddam Hussein foi preso num buraco do tatu em Bagdá, 2003.



OoO



O escritor Oscar Wilde dizia de si mesmo sobre sua condição sexual homo: era o amor que não ousava dizer o próprio nome. O comunismo é o regime que não ousa dizer o próprio nome. A começar pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ilha-presídio é chamada República de Cuba; República Popular Democrática da Coreia; República da Nicarágua; República da China “dois sistemas, um só governo”. A ditadura terrorista da Venezuela comete a blasfêmia de se proclamar bolivariana.



OoO



Depois de ser desmontada a ditadura da Venezuela e entregue o poder a Edmundo Gonzalez, outras teias de aranha irão desmoronar na América Latina. O ditador facínora será uma viúva-negra desfalecida. A travessia está sendo longa. Mas será vitoriosa.





___

