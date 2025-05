Transformar pela ciência: o impacto do mestrado e doutorado em Odontologia

A- A+

Fazer parte de uma pós-graduação stricto sensu — seja em nível de mestrado ou doutorado — ainda é uma conquista bastante seletiva no Brasil. Segundo a PNAD Contínua Educação 2022 (última grande base divulgada até agora), apenas 1,1% da população brasileira com 25 anos ou mais possuía título de mestrado, e 0,3% possuía título de doutorado.

Mesmo com os avanços na formação acadêmica nas últimas décadas, esses números mostram que o título de mestre ou doutor representa não apenas um grau acadêmico, mas um diferencial significativo na carreira profissional.

A importância da pós-graduação vai muito além da sala de aula. Ela permite o desenvolvimento do pensamento crítico, o aprofundamento teórico e metodológico, o domínio de técnicas de pesquisa e a qualificação para o exercício da docência e da investigação científica.

Além disso, a formação em nível stricto sensu também prepara o profissional para atuar com excelência nos serviços de saúde, contribuindo para a inovação e a melhoria da qualidade da assistência à população.

É fundamental que os projetos desenvolvidos nos programas de pós-graduação estejam alinhados às necessidades da população. Em especial nos programas de universidades públicas, o investimento realizado precisa retornar à sociedade por meio dos produtos gerados nas teses e dissertações. No caso dos programas acadêmicos, esse retorno se concretiza principalmente na forma de artigos científicos, que fazem circular o conhecimento na comunidade acadêmica e fornecem evidências relevantes para orientar decisões clínicas, políticas e educacionais.

Programas de mestrado e doutorado são importantes pilares que sustentam a excelência de uma universidade. Na Universidade de Pernambuco (UPE), o Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia (PPGO FOP/UPE) não apenas consolida sua missão pública de formar profissionais e produzir conhecimento relevante, mas também projeta a instituição para cenários mais amplos, de reconhecimento nacional e internacional.

No entanto, manter essa trajetória de excelência exige investimentos constantes e visão estratégica, garantindo que a universidade continue a formar líderes comprometidos com as demandas da sociedade e preparados para transformar realidades.

O PPGO FOP/UPE é um exemplo concreto dessa missão. Sendo o programa de pós-graduação stricto sensu de Odontologia mais antigo do Brasil, possui vocação consolidada na formação de professores, pesquisadores e profissionais qualificados.

Atua nas áreas de Clínicas Odontológicas e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial — sendo, nesta última, o único mestrado e doutorado da região Nordeste —, e conta com uma equipe docente comprometida com a excelência acadêmica, a pesquisa de impacto e o compromisso social.

Ao longo de sua trajetória, mais de 800 mestres e doutores já foram titulados, atuando hoje em instituições de ensino, pesquisa e serviços de saúde em todo o Brasil — principalmente nas regiões Nordeste e Norte —, além de exercerem influência também no exterior. Destacam-se ainda as ações de internacionalização e a inserção dos egressos em posições estratégicas no campo da Odontologia e da saúde, ampliando o impacto do programa e fortalecendo a presença da UPE como referência nacional e internacional em pesquisa e formação avançada.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também