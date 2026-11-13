Transnordestina: Pernambuco não pode continuar esperando

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Há decisões que mudam o futuro de uma região. E há a ausência de decisões, que pode condená-la a décadas de atraso. É o caso da Ferrovia Transnordestina. O Tribunal de Contas da União (TCU) adiou, pela sexta vez, a análise do processo que envolve recursos federais para a retomada do trecho Salgueiro-Suape. As obras no estado estão paralisadas há mais de dez anos.

Não questionamos a importância do controle sobre os investimentos públicos. Fiscalização e segurança jurídica são indispensáveis. Mas o rigor técnico não pode se transformar em uma sucessão interminável de adiamentos. A burocracia não pode ignorar empresas e trabalhadores.

O trecho pernambucano possui aproximadamente 544 quilômetros, dos quais cerca de 179 já foram construídos, entre Salgueiro e Custódia. A retomada prevista para os 73,3 quilômetros de Custódia a Arcoverde já conta com contrato de R$ 312,8 milhões, mas os trabalhos físicos seguem condicionados à solução dos entraves. Investimentos já feitos não entregam o retorno esperado.

Os argumentos econômicos são sólidos. Estudo da Sudene entregue ao TCU em julho aponta Valor Social Presente Líquido de R$ 4,76 bilhões e Taxa de Retorno Econômico de 15,53%. Levantamentos técnicos apresentados pela FIEPE e pelo SENAI Pernambuco projetam movimentação de 18 milhões a 24 milhões de toneladas por ano e potencial de redução dos custos logísticos de até 40%. Essas projeções precisam orientar decisões.

O alcance da ferrovia vai muito além dos trilhos. Ligar o Sertão e o Agreste ao Porto de Suape significa dar melhores condições de competição aos setores de confecções, gesso, alimentos, proteína animal, mineração e outros segmentos industriais. Significa tornar viável o escoamento do minério de ferro de São José do Belmonte e ampliar as oportunidades para o agronegócio e para a cadeia de combustíveis ligada à Refinaria Abreu e Lima.

Há ainda um ganho ambiental relevante. O Polo Gesseiro do Araripe, responsável por cerca de 90% da produção brasileira de gesso, enfrenta há anos desafios relacionados à matriz energética. A possibilidade de transportar gás natural pela ferrovia ajudaria a reduzir a dependência de lenha e a pressão sobre a Caatinga. A transferência de cargas das rodovias para os trilhos também pode reduzir emissões, acidentes e despesas com conservação viária.

Esses efeitos se traduzem em empregos e renda. As projeções reunidas na nota técnica indicam cerca de 13 mil postos de trabalho na fase de obras e 9,6 mil na operação, além de impacto econômico anual estimado em R$ 910 milhões em cenário de funcionamento pleno. São benefícios condicionados à conclusão da obra.

O contraste regional preocupa. Segundo a Sudene, a primeira fase da Transnordestina, entre o Piauí e o Porto do Pecém, no Ceará, alcançou 84% de execução física. Pernambuco também precisa participar dessa integração. Um corredor ferroviário que não chega a Suape deixa de aproveitar parte fundamental de seu potencial econômico e estratégico.

Defendemos que o TCU conclua sua análise com a urgência compatível com a dimensão do projeto. Cabe também ao Governo Federal, à bancada pernambucana e às demais instituições envolvidas assegurar a articulação necessária, a previsibilidade dos recursos e um cronograma efetivo de obras. Não se trata de pedir flexibilização do controle, mas de cobrar que ele produza uma decisão fundamentada em prazo razoável.

Cada adiamento tem custo, ainda que não apareça imediatamente em uma planilha: é a indústria que perde competitividade, o investidor que adia projetos e o trabalhador que deixa de encontrar uma vaga. Pernambuco já apresentou argumentos técnicos, mobilizou instituições e demonstrou o valor estratégico do ramal Salgueiro-Suape. Agora precisa de respostas.

O desenvolvimento de Pernambuco não pode continuar sendo retirado de pauta. A Transnordestina exige decisões, compromisso e obra em andamento - não mais uma década de espera.

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