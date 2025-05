Transtornos mentais em crianças: saiba identificar os sinais

A- A+

Durante a infância, as crianças adquirem habilidades, ganham segurança e começam a conhecer mais o ambiente que as cerca. Durante esse período também podem surgir transtornos psicológicos devido à dificuldade de lidar com emoções desconhecidas.

Pode ser desafiador para pais e professores conseguirem identificar se a criança está com algum transtorno mental. Vale ressaltar que podem aparecer em qualquer idade. Preste atenção aos sinais, como mudanças no comportamento, como aumento da irritabilidade, tristeza profunda ou desinteresse por atividades que antes gostava.

Alguns indícios de condição psicológica incluem alterações de humor, isolamento social, dificuldades de concentração, mudanças no apetite, entre outros.

Observe se esses sintomas são persistentes e afetam o comportamento da criança em diversas situações. Eles podem ser indicativos de um transtorno como transtorno de ansiedade ou até mesmo o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Na escola pode surgir o aumento da dificuldade do pequeno com os exercícios em sala de aula, distanciamento dos colegas, maior irritabilidade, comportamentos agressivos com os colegas de sala, agressão física ou ameaças, apatia, entre outros.

O diagnóstico deve ser feito por um psicólogo ou psiquiatra. O profissional de saúde vai ajudar a criança a expressar seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Procure atendimento ao perceber dificuldades da criança ao lidar com suas emoções.

O tratamento inclui psicoterapia. A medicação vai depender do transtorno apresentado e, muitas vezes, nem se faz necessário. Busque ajuda profissional para obter o tratamento adequado. Além disso, crie um ambiente saudável, seguro e em que a criança possa expressar seus sentimentos.



