A- A+

Acabo de ler a biografia de Tom Jobim escrita por Ruy Castro (O Ouvidor do Brasil, Companhia das Letras, 2024, São Paulo). No início, ele diz que toda vez que Tom abria o piano, o mundo melhorava. Sim. Ele provocava uma lufada de harmonia, musicalidade. E amor.

Ruy Castro continua: “De seu piano saíam mares, rios, matas, serras, montanhas, peixes, aves, formando um corpo de beleza e de eternidade em forma de canção” (pg. 19).

Tom dizia que sua obra era fruto da Mata Atlântica. Não fosse ele autor de Águas de Março, Chovendo na Roseira, Borzeguim, O Boto, Urubu. E outras mais. Em O Boto, ele fala na praia de dentro (a areia branca) e na praia de fora (o verdeazul do mar).

Sobre urubu (1975), ele citava as espécies da ave: o jereba, o peba, o urubupeba. Passeando pelo Central Park, em Nova York, em 1989, ele identificava pelo nome cada passarinho americano. Mas a paixão pelo Brasil era sua grande inspiração.

Distingo nele três Antônios e um Jobim: o Tom ecológico, o Tom nacional e o Tom internacional. O hino ecológico será Águas de Março. E mais Chovendo na Roseira. O Tom Jobim nacional é sua lealdade ao Brasil, às coisas do Brasil, às cores e dores do Brasil. Mas também amores. Por exemplo: a Mangueira, em que foi homenageado no Carnaval de 1992. E o restaurante Plataforma, de seu amigo Alberto Campana. Onde ele diariamente tomava cerveja, comia carne e recebia amigos. E a farmácia Piauí, onde ele comprava remédios.

A brasilidade de Jobim, ao lado da fidelidade ao país, está nas parcerias que assinou ao longo da vida. Começando por João Gilberto, com Chega de Saudade, em 1958. Álbum no qual, das doze canções, oito são de autoria de Tom.

E lógico, a chance antológica de formar duo com Elis Regina. Uma saga. Encontro de dois sóis, ou talvez, o sol e a lua. Obra-prima que correu todos os riscos da improvisação. E do contraste entre dois estilos distantes e distintos: Tom e Cesar Camargo Mariano.

O Tom internacional se iniciou com um telefonema de Frank Sinatra, em 1966. Convidando o brasileiro para gravar um álbum em Los Angeles, onde se encontrava o mais aparelhado estúdio da época: o da Western Records, em Hollywood. Foram três sessões, nas noites de 30 e 31 de janeiro, e 1º de fevereiro de 1967. Das 20:00 às 23:30 horas. Nesse projeto, se integrou o grande maestro e arranjador alemão, Claus Ogerman. Que se tornou amigo de Tom.

Tom já havia participado da gravação de um álbum, em Nova York, no ano de 1963. Com o saxofonista Stan Getz, João Gilberto, o contrabaixista Tião Neto, o baterista Milton Banana. E duas cantoras: Astrud Gilberto e Monica Getz. O produto foi uma das mais finas obras da música brasileira: o Getz / Gilberto, produzido por Creed Taylor, pela Verve Records. No repertório, Corcovado, O Grande Amor, Só Danço Samba, Vivo Sonhando, Garota de Ipanema.

O Brasil teve dois maestros que levaram o nome musical do país ao mundo. De um lado, na Europa, Heitor Villa Lobos. De outro lado, nos Estados Unidos, Tom Jobim. Quando moço, Tom procurou Villa, nome já consagrado, em sua casa, numa rua movimentada de Botafogo. Começaram a conversar. Villa continuou a compor. Janelas abertas e o barulho dos carros passando. E seus netos, correndo na sala. Brincando e gritando. Tom não se conteve e perguntou: - Maestro, você consegue compor com esse ruído?



Villa parou, olhou para Tom e respondeu: - Olha, meu filho, quando componho, só funciona o ouvido de dentro.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também