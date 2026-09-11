Tributação de dividendos requer reorganização societária

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Os dividendos, que permaneceram isentos de tributação desde janeiro de 1996, com base no art. 10 da Lei nº 9.249, de 26.12.1995, passaram a ser alcançados por nova tributação com a Lei nº 15.270, de 26.11.2025. A mudança deixa de ser apenas uma questão fiscal e passa a representar um tema de estratégia empresarial e reorganização societária.

A nova legislação alterou significativamente a tributação da renda e estabeleceu, a partir de janeiro de 2026, a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre determinadas distribuições de lucros e dividendos. Pela nova regra, quando uma mesma pessoa jurídica pagar, creditar, empregar ou entregar a uma mesma pessoa física residente no Brasil valor superior a R$ 50 mil em um mesmo mês, haverá retenção de 10% sobre o valor total distribuído naquele mês.

A mudança é profunda porque interfere diretamente em uma decisão tradicional das empresas: quanto do lucro deve permanecer no negócio e quanto deve ser distribuído aos sócios? Até então, a distribuição de lucros constituía, em determinadas condições, uma das formas mais eficientes de transferir o resultado da pessoa jurídica para seus sócios.

A nova legislação altera essa equação e exige que empresários, acionistas, administradores, conselheiros, contadores e consultores tributários passem a analisar a estrutura societária de maneira mais estratégica. Não se trata, evidentemente, de criar estruturas artificiais com o único propósito de reduzir tributos. Trata-se de avaliar se a atual organização societária continua adequada à nova realidade tributária e aos objetivos econômicos dos sócios e das empresas.

A primeira consequência prática é que a distribuição de dividendos não pode mais ser tratada como uma simples decisão financeira. Empresas que distribuem regularmente valores elevados aos seus sócios deverão avaliar, entre outros aspectos, a periodicidade das distribuições, a existência de lucros efetivamente apurados, a necessidade de capital de giro, os investimentos futuros e a estrutura patrimonial dos próprios sócios.

A legislação estabelece que o limite de R$ 50 mil é considerado em relação à distribuição feita por uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física no mesmo mês. Ultrapassado esse valor, a retenção de 10% alcança o total distribuído no mês, e não apenas o excedente.

Esse detalhe é particularmente relevante. Uma distribuição de R$ 60 mil, por exemplo, não significa retenção de 10% apenas sobre os R$ 10 mil excedentes. A regra determina a retenção sobre os R$ 60 mil. Isso exige maior disciplina na programação das distribuições e, sobretudo, uma análise mais ampla da estrutura societária.

É nesse ponto que ganha importância a reorganização societária. Ela pode envolver a criação ou utilização de uma holding, a revisão das participações societárias, a concentração de determinados ativos, a segregação de atividades operacionais e patrimoniais, a reorganização de empresas do mesmo grupo e a revisão das políticas de distribuição e retenção de lucros.

Cada alternativa, contudo, deve ser analisada individualmente, considerando os aspectos tributários, societários, contábeis e econômicos envolvidos. Mais do que buscar uma economia fiscal imediata, é fundamental compreender quem recebe o lucro, de qual empresa, com qual finalidade e dentro de qual estrutura econômica.

A tributação dos dividendos, portanto, não exige apenas uma mudança na forma de distribuir resultados. Exige uma nova visão sobre a própria organização empresarial.





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