Sex, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta11/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
opinião

Tributação de dividendos requer reorganização societária

Reportar Erro

Os dividendos, que permaneceram isentos de tributação desde janeiro de 1996, com base no art. 10 da Lei nº 9.249, de 26.12.1995, passaram a ser alcançados por nova tributação com a Lei nº 15.270, de 26.11.2025. A mudança deixa de ser apenas uma questão fiscal e passa a representar um tema de estratégia empresarial e reorganização societária.

A nova legislação alterou significativamente a tributação da renda e estabeleceu, a partir de janeiro de 2026, a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre determinadas distribuições de lucros e dividendos. Pela nova regra, quando uma mesma pessoa jurídica pagar, creditar, empregar ou entregar a uma mesma pessoa física residente no Brasil valor superior a R$ 50 mil em um mesmo mês, haverá retenção de 10% sobre o valor total distribuído naquele mês.

A mudança é profunda porque interfere diretamente em uma decisão tradicional das empresas: quanto do lucro deve permanecer no negócio e quanto deve ser distribuído aos sócios? Até então, a distribuição de lucros constituía, em determinadas condições, uma das formas mais eficientes de transferir o resultado da pessoa jurídica para seus sócios.

A nova legislação altera essa equação e exige que empresários, acionistas, administradores, conselheiros, contadores e consultores tributários passem a analisar a estrutura societária de maneira mais estratégica. Não se trata, evidentemente, de criar estruturas artificiais com o único propósito de reduzir tributos. Trata-se de avaliar se a atual organização societária continua adequada à nova realidade tributária e aos objetivos econômicos dos sócios e das empresas.

A primeira consequência prática é que a distribuição de dividendos não pode mais ser tratada como uma simples decisão financeira. Empresas que distribuem regularmente valores elevados aos seus sócios deverão avaliar, entre outros aspectos, a periodicidade das distribuições, a existência de lucros efetivamente apurados, a necessidade de capital de giro, os investimentos futuros e a estrutura patrimonial dos próprios sócios.

A legislação estabelece que o limite de R$ 50 mil é considerado em relação à distribuição feita por uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física no mesmo mês. Ultrapassado esse valor, a retenção de 10% alcança o total distribuído no mês, e não apenas o excedente.

Esse detalhe é particularmente relevante. Uma distribuição de R$ 60 mil, por exemplo, não significa retenção de 10% apenas sobre os R$ 10 mil excedentes. A regra determina a retenção sobre os R$ 60 mil. Isso exige maior disciplina na programação das distribuições e, sobretudo, uma análise mais ampla da estrutura societária.

É nesse ponto que ganha importância a reorganização societária. Ela pode envolver a criação ou utilização de uma holding, a revisão das participações societárias, a concentração de determinados ativos, a segregação de atividades operacionais e patrimoniais, a reorganização de empresas do mesmo grupo e a revisão das políticas de distribuição e retenção de lucros.

Cada alternativa, contudo, deve ser analisada individualmente, considerando os aspectos tributários, societários, contábeis e econômicos envolvidos. Mais do que buscar uma economia fiscal imediata, é fundamental compreender quem recebe o lucro, de qual empresa, com qual finalidade e dentro de qual estrutura econômica.
A tributação dos dividendos, portanto, não exige apenas uma mudança na forma de distribuir resultados. Exige uma nova visão sobre a própria organização empresarial.


____
Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter