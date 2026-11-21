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A foto mostra 3 senhores embrulhados em grossos casacos de lã. O da extrema esquerda, bigodes bem cortados e penteados, usa um uniforme militar. Os da extrema direita rola um charuto entre os dedos, enquanto o do centro, com uma grossa capa, não larga o cigarrinho. São os vencedores da 2ª Guerra nos jardins do palácio de Livádia, antiga residência de verão do czar Nicolau 2º na Criméia, onde aconteceu a conferência de Yalta e o redesenho do mundo após a derrota da Alemanha.

Embora alguns analistas de poltrona tenham comparado a reunião desta semana em Shenzhen, na China, com aquela de 81 anos atrás na Criméia, qualquer semelhança é mera coincidência. Ali eram 3 vencedores tratando do destino dos perdedores, no melhor estilo manda quem pode e obedece quem tem juízo. O mapa mundi que saiu dali durou até a queda do muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989.

A reunião de Shenzhen é uma conversa muito diferente. Em Yalta houve mais de uma semana de negociação detalhada sobre fronteiras e zonas de ocupação. Em Shenzhen, a reunião durou menos de 90 minutos e não se traçou nenhuma linha no mapa. A Foreign Policy registrou que Estado Unidos e Rússia estão atolados em guerras de escolha, economicamente devastadoras, contra países menores. Quem está nessa situação não tem como garantir partilha do mundo.

Outra coisa muito importante: os europeus ficaram de fora. Eles são os principais apoiadores da Ucrânia numa guerra que já dura mais que a 2ª Guerra Mundial, devastou os campos de trigo, milho, soja e outras culturas do que um dia foi o celeiro dos europeus. Em troca do apoio aos ucranianos, os ficaram sem o gás russo, combustível da economia alemã e garantia de energia barata no inverno gelado, a comida encareceu e a tal economia verde se mostrou inviável e está se desmantelando. A Alemanha chegou ao ponto de declarar moratória da energia nuclear. Erro caríssimo.

“Quem é a Europa na fila do pão?”, ironiza o professor Alberto Pfeifer, um dos mais respeitados analistas internacionais, professor do Insper e pesquisador associado no Instituto de Estudos Avançados (IEA/USP). “Defina Europa. Quantas divisões tem as Forças Armadas Europeias? A Europa virou um Vaticano. Cultua a si mesma e não tem força. Na guerra da Ucrânia, perdeu o celeiro, o posto de combustível e acabou mais dependente dos Estados Unidos”. Certeiro.

O poder é feito de gestos e imagens, muito mais do que palavras. Na foto da reunião de Shenzhen os 3 grandes não estão aparecem confraternizando, estão sérios e protocolares. Trump usa gravata azul, enquanto Putin e Xi escolheram gravatas vermelhas. Isso chama atenção, porque a cor oficial dos republicanos de Trump é o vermelho, enquanto o azul é a cor dos democratas e dos comunistas. O foco central do texto distribuído pela agência de notícias do governo chinês foca na questão da guerra nuclear, quase uma repetição do que foi dito em 1985 na cúpula Reagan-Gorbachev. Ou seja: o que foi de fato negociado, não foi dito de forma explícita, porém as fotos e o comportamento dos líderes indicam que cada um cuidará do seu interesse, mas sem deixar de conversar com o outro.

E aí temos uma diferença muito grande em relação às referências da guerra fria que costumam servir de muleta para boa parte dos palpiteiros de plantão. Na guerra fria, os oponentes não conversavam e a comunicação era feita pelo tensionamento. O maior exemplo foi a crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 1962. Nos tempos de hoje, isso mudou. Chineses têm de conversar com americanos e vice-versa; o mesmo com os russos. São eles que movem a economia mundial. Nenhum dos 3 vive sem exportação e a maior parte do mundo não vive sem os 3.

Também há outro simbolismo em Shenzhen. Tanto Putin, quanto Xi ou Trump torcem o nariz para o wolkismo, esquerdismo ou identitarismo. São secularistas, não concebem o mundo governado pela religião, como o Islã. O recado aqui é claro: o pragmatismo seguirá prevalecendo. Depois da toda a crise da Nvidia, com ingredientes de espionagem chinesa e otras cositas más, o assunto esvaziou.

O centro do mundo hoje é o trio parada dura. A maior evidência disso foi o recibo amargo passado pelos europeus depois da reunião. A justificativa para ausência europeia seria o fato de não pertencer à APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), o que é uma bobagem. O chanceler alemão Friedrich Merz destilou seu desconforto ao afirmar que “o formato Yalta não trará paz à Europa”. O chanceler francês Jean-Noël Barrot foi mais azedo: “os 3 discordam fundamentalmente de tudo, então não podem concordar em nada. As 3 maiores potências são EUA, China e União Europeia”. Um colaborador boquirroto como Barrot, atesta por que Emmanuel Macron vai ficando cada vez mais Micron depois de quase 10 anos no poder.

Yalta e Shenzhen são diferentes em tudo. Trump e Putin se hospedaram em hotéis de luxo reservados para suas comitivas com direito a total privacidade. Naquele fevereiro de 1945, os russos fizeram das tripas coração para preparar Livádia e outros palácios para recepcionar as delegações britânica e soviética. Num jantar, Sarah, filha e ajudante de Churchill, comentou discretamente com o pai sobre a falta de limão depois de comerem caviar num jantar. No dia seguinte, apareceu do nada um belo limoeiro carregado de frutos no salão do Livádia. Foi a dica para que americanos e britânicos entendessem ser pura fachada a aparente hospitalidade exagerada de Stalin. Todos estavam grampeados e o líder russo sabia antecipadamente o que diziam seus hóspedes, como pensavam e o que fariam.

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