Trump e a contra-história. Ou a arte como resistência

A- A+

O que o show de Bad Bunny, na final da Liga do Super Bowl, tem a ver com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho?

O cantor porto-riquenho, Bad Bunny, mostrou que a latinidade é real. Que a América Latina vai além da genialidade de Gabriel García Márquez. E da violência do ICE em cima dos migrantes. Que San Agustin foi fundada pelos espanhóis, no século XVI, antes dos ingleses fundarem a primeira vila no Novo Mundo. Que 68 milhões de latinos contribuem, atualmente, com a economia norte-americana. Que essa contribuição latina representa 4 trilhões de dólares anuais. Isto significaria a quinta economia do mundo, se fosse um país.

Trump escreve a contra-história. Ele é contra verba para pesquisa em Harvard. É contra a liberdade do cinema. É contra o investimento em pesquisa científica. É contra a imprensa livre. Estimulando o bilionário Jeff Bezos a comprar o The Washington Post. E, depois, o novo dono demitiu seus principais editores. Incentiva a formação de uma plutocracia de bilionários das big techs. E estes fazem o jogo oficial manipulando a informação digital. E age com violência contra os latinos usando milícias do ICE.

Os Estados Unidos não seriam o que são não fossem os migrantes, entre eles os latinos. O que Trump está querendo é fazer com as etnias latinas o que já foi feito com o Havaí. Seu apagamento cultural. Por isso, Bad Bunny apresentou o mais inteligente, sensível e glorioso show de música e dança na final do Super Bowl. Enquanto a polícia de Trump espancava, Bad Bunny encantava milhões de americanos. E latinos. Enquanto Trump ameaçava, Bad Bunny dançava. E mostrava que a arte é mais digna e sedutora que a violência.

A história norte-americana seria muito mais pobre se não fosse a latinidade. Basta recordar a nominata de estados e cidades dos Estados Unidos. Aquelas com nomes e influência espanhola: Califórnia, o principal estado do país; Los Angeles, a meca do cinema mundial; San Francisco; o estado do Texas; o estado do Arizona; Sacramento; Santa fé. E a Flórida. Sim, na Flórida, onde tem sua residência particular o presidente Trump: Mar a lago.

Trump está indo contra a liberdade, a ciência, a cultura, a inteligência, a imprensa. Pensando que o petróleo, as big techs e os aduladores da Casa Branca vão lhe dar a vitória final. Ele não vai a lugar nenhum. De vendedor de imóveis em New York City, Trump alimenta, até hoje, inveja da aristocracia norte-americana. Que estuda nas melhores universidades. Que conhece a poesia de Walt Whitman. E que sabe se servir à mesa. Por isso, Trump fez questão de ser convidado para um passeio na carruagem do rei Charles em Londres. E, por isso, passou vergonha ao mendigar o prêmio Nobel da Paz. O prêmio que foi entregue a Barack Obama. Daí, a inveja de Trump. Tamanha que cometeu grosseria própria dos sem educação.

Do lado de baixo do equador, está a latinidade tropical brasileira. Está “O Agente Secreto". Filme premiado, dirigido pelo brasileiro de Pernambuco, Kleber Mendonça Filho. Que conta a história da resistência à ditadura. É aí que se conectam Bad Bunny e Kleber Mendonça Filho. Ambos são latinos. Ambos são homens de arte. Ambos sabem o que é liberdade. Ambos explicam, um na música e outro no cinema, porque o espírito vence a espada. Porque a cultura é mais longeva que as armas.

O show de Bad Bunny foi uma reação feita com o talento de artista. Com o coração. O mesmo coração que construiu “O Agente Secreto". Porque o que ocorre, hoje, é que se trava uma luta. Entre o obscurantismo e a inteligência. Entre o fundamentalismo religioso e a inclusão social. Entre o ódio e o afeto. Nessa disputa, a latinidade tem a vantagem de possuir recurso mais poderoso: o amor, a generosidade, a empatia, a resistência.

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também