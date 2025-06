A- A+

Lula decidiu recorrer ao Supremo para reverter a decisão do Congresso de impedir um novo aumento de impostos, no caso do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O decreto de Lula acabou derrubado por uma maioria expressiva na Câmara e seu governo não teve sequer 100 votos para impedir. No Senado, a votação foi simbólica, mas a maioria estava ali tão evidente quanto na Câmara.

O problema de Lula 3 é a falta de uma equipe tão eficiente quanto aquela dos mandatos anteriores. Judicializar a derrubada do IOF é um tiro no pé, porque irá acirrar ainda mais a rusga entre o Congresso e o Executivo, deixando evidente que, na falta de deputados e senadores, o Judiciário é quem sustenta de fato o presidente.

O ministro Fernando Haddad ganhou algumas paradas no início do governo, pedindo muito mais e levando aquilo que gostaria de fato. Foi assim com o arcabouço fiscal e com a reoneração dos combustíveis, por exemplo. Agora, o truque não funciona mais.

O governo acusa os deputados e senadores de agir pensando só nas eleições de 2026, mas ele faz o mesmo quando tenta desesperadamente fazer caixa sem cumprir o dever de casa, trabalhando para dar isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e taxando sem dó os que ganham R$ 50.000. Há ainda outras medidas que o governo julga importantes, como as mudanças no setor elétrico, com isenções aos mais pobres, e as mudanças na Previdência dos militares. Tudo isso é uma tentativa do governo de impactar as eleições. No fim, é o velho "vale tudo por dinheiro".

Mas o governo tem jogado mal. Sua coordenação política continua ruim, mesmo depois da troca de Alexandre Padilha por Gleisi Hoffmann. Deputados e senadores querem suas emendas, não adianta o governo tentar botar canga no Congresso, num país onde ninguém abre mão de um milímetro do seu poder por menor que seja. Lula quer meter o Supremo nessa encrenca, mas vale a pena? Ele passará, os ministros ficarão.

O ministro Flávio Dino, dono de rica vivência no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, considerado por muitos políticos experientes um potencial candidato a presidente, alertou para esse risco ao declarar numa audiência pública que “temos procurado manter o diálogo entre os Três Poderes porque, certamente, temos hoje um Supremo sobrecarregado. Isso é uma contrautopia. Num país ideal, que é o que todos desejamos, o Supremo não decide tanto, não bate tanto pênalti. Quem bate 10 pênaltis pode errar 1; quem bate 100, pode errar 20. A falha é inerente ao ser humano”.

O STF virou um batedor inveterado de pênaltis num país onde o presidente não consegue mais de 100 votos num Congresso no qual, em tempos passados, ele nadou de braçada. Dilma, ao perder suas bases no Congresso, foi apeada do poder. Lembro-me da frase do ex-deputado mineiro Fábio Ramalho, o Fabinho Liderança, explicando por que Dilma seria impichada: “Eles sequestraram a vaca e não deram nem um dedal de leite pra nós; agora, vamos pegar a vaca de volta”.

Dino foi deputado federal, governador e senador. Sabe que, em certas situações, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Entrar num confronto com o Congresso a quase 1 ano da eleição não é um bom caminho. É mais fácil ter prejuízos do que lucros. Quem leu a nota do setor produtivo elogiando a derrubada do decreto do IOF por Hugo Motta e Davi Alcolumbre entendeu quem está do lado de quem, quando e como.

O velho de guerra Antônio Carlos Magalhães dizia que um político se conhece pelo “arriar das malas”. Ou seja: pelo que ele traz, sua equipe e seu desempenho. A realidade está mostrando que as malas de Lula, além de pesadas, carecem de alças. Sua solidão, como pontificou outro dia um experiente líder do partido numa conversa em São Paulo, e a falta de interlocução com gente que diga o que ele não gostaria de ouvir têm sido as principais causas das derrotas, seja no Congresso, seja as pesquisas de opinião, que registram uma popularidade em queda contínua.

Quem planta vento, colhe tempestade, diz um velho ditado. A melhor forma de reverter o mau momento é com muita conversa, mas parece faltar vontade de ambos os lados. Na política, muitas vezes a perfeição é o possível, dizia o deputado Ulysses Guimarães quando presidia a Assembleia Nacional Constituinte. E o possível, na maioria das vezes não é unanimidade. Judicializar a decisão do Congresso sobre o IOF é uma aposta arriscada. Não corre o menor risco de dar certo.

Veja também