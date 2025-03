Um Brasil suave

A- A+

A vida é bela. Momentos de raro deleite. Um drible de Garrincha. Uma tela de Portinari. Clair de Lune, de Debussy. Um gesto de generosidade. Em seu mundo próprio, uma boa república é movimento de baixo para cima. Cidadãos virtuosos. E movimento de cima para baixo. Políticos transparentes. Benedeto Croce disse: "É preciso contrapor à política a força não política." Daí nasce a boa política. A força não política vem da não violência. E a não violência decorre da serenidade. A falta de serenidade instala o conflito.

A invasão da Ucrânia pela Rússia se origina no espírito czarista, violento, da velha alma russa imperial. O ânimo violento de Trump, pretendendo tomar a Groenlândia da Dinamarca, decorre de traço cultural. Inspirado no ideal de macheza do Oeste norte-americano, armado. Idealizado. E, talvez, amado. Ainda antes do western spaghetti, italianizado. Nada a ver.

O problema é que a política de fato exclui a serenidade. E não existe outra política além da política. De fato. A não ser a própria política. Transformada. Legitimada. Na conversa. No entendimento. E no acordo. A política violenta não é política. É guerra. E guerra é não política. Política é formulação. Construção. Guerra é violência. Destruição. Mísseis. Drones.

Nesse contexto, podemos aprender com o realismo prático, vivido, oculto e mostrado. De Maquiavel. Ou com a utopia, o sonho sonhado, não experimentado de Tomas Morus. Em ambos os casos, a lei suprema e eixo central é o bem de todos. Como disse Cícero. Do outro lado da rua, está a intolerância. Intolerante é quem pensa que possui a verdade. E quem é preconceituoso.

Há uma nuvem de céu azul que sobrepaira esse cenário: a virtude. São os costumes, o pudor, a ética, o dever. A ética do dever de Kant. Na metafísica dos costumes. Na crítica da razão prática. E na crítica da razão teórica. Iluminadas nas três referências pessoais: vontade, autonomia e dever. É o que eu quero. Posso. E devo fazer. Faculdade humana. Desígnio político. Humanismo. Nesse caso, virtude é vontade. De dentro para fora. E é dever. De fora para dentro. Na filosofia europeia, virtude transforma-se em paixão. Paixões da alma, em Descartes. Paixão em Spinoza. Paixão do Leviatã, em Hobbes.

Depois, veio a burocracia. E, com ela, certo niilismo. Big Brother. 1984. Orwell. E 2025. Big techs. Mas, para haver virtude, é preciso que haja duas pessoas. Uma na presença da outra. Para que uma respeite a outra. Assim, como na política, é preciso haver dois interlocutores. Um conversando com o outro. Como ensinou Hannah Arendt: não há política sozinho. Porque política é ato conjunto. A dois. Por sua vez, Bobbio diz que a serenidade é descoberta além da política. Ou seja, além da paixão. A não ser que homens suaves dominem a paixão. E a modifiquem em suavidade. Uma forma edificante de olhar. Enxergar. O verso de Drummond. O enigma de Clarice. O clarinete de Pixinguinha. A arte cênica de Daniel Day-Lewis. Admirados. Admirando-nos.

O homem sereno é aquele que deixa o outro ser o que é. Escreveu Bobbio. Do mesmo modo como os deuses fracassam. Porque o extraordinário não é o mal. Mas o fato de que o bem existe. E resiste. Quanto mais humanidade sentirmos, mais diálogo será possível haver entre homens suaves. É quando, mesmo sem o calor do sol, brota o gesto suave. De homens transcendentes. Em 9 de agosto de 1966, Antônio Houaiss escreveu sobre a obra de T.S.Eliot. Disse que só fazendo poesia, só produzindo suavidade, pode-se agregar qualidade ao que já foi criado. Basta o balé gestual da palavra em Paulo Mendes Campos: "Os panos do varal dependurados, usávamos mordaças de metal, mas os lábios se abriam se beijados, coados na noturna claridade".



* Advogado, economista e colunista desta Folha de Pernambuco.



