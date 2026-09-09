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Este filme foi lançado em 1975, uma produção da Warner Bros e Artists Entertainment Complex. O eletrizante drama, estrelado pelo emergente ator americano Al Pacino, fez sucesso.

A ideia de “Um Dia de Cão” (Dog Day Afternoon) surgiu de um artigo da revista “Life”, sobre um caso real: “Os rapazes do Banco” (The Boys in the Bank), escrito pelos jornalistas P.

F. Kluge e Thomas Moore. Com roteiro de Frank Pierson (Prêmio Oscar de roteiro original, dentre as seis indicações) e direção de Sidney Lumet. Como são úteis os artigos jornalísticos.

Em resumo, o que o artigo descreve e o filme retrata é um atrapalhado assalto à agência do Chase Manhattan Bank, no bairro do Brooklyn, em Nova York, em agosto de 1972, por um grupo de jovens terrivelmente sem juízo. Os imprevistos ocorridos e os sucessivos erros levaram o ato perpetrado ao fracasso. No entanto, a resistência dos criminosos às ações policiais transgrediu para uma turbulenta espetacularização na rua, com a participação do público que chegava e de autoridades de segurança. Eram discursos e manifestações de todos os lados, com torcidas assistentes, a favor e contra, emoções, xingamentos, aplausos, fuga, prisão e morte; a imprensa – rádio, televisão e jornal – registrava o episódio, que durou quase o dia inteiro.

Como o Brasil não fica atrás de ninguém, assim demonstravam os ufanistas do samba-exaltação, animadora da ditadura Vargas, em meados do século XX, e, ao contrário, como corriqueiramente demonstram, com inteligência e humor, nossa MPB, cantadores e repentistas, o País teve o seu “Dia de Cão”, não em Nova York, mas em Brasília, não no bairro do “Brooklin”, mas na Praça dos Três Poderes, não no “Chase Manhattan Bank”, mas no Supremo Tribunal Federal (STF). Se algum cineasta decidir fazer um filme sobre essa tragédia shakespeariana, certamente ele também será candidato ao Oscar; para ganhar.

O fato é que o ministro do STF, relator do inquérito sobre o principal núcleo de fraudes no Banco Master (Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, 14/1/2026), retirou o sigilo de apenas uma parte da investigação. A decisão, tomada em pleno período eleitoral e às vésperas do 7 de setembro, causou um terrível incômodo.

Ocorre que a exclusiva retirada do sigilo pelo ministro relator foi relativa a um colega ministro, citado na investigação. O presente de grego não foi bem recebido. Independentemente da gravidade da situação e do apurado investigatório, perguntas foram inevitáveis, entre outras: É certa a seletividade aplicada em cima da unidade sistêmica do processo de investigação? Qual a razão disso? O ministro foi imparcial ou parcial? Vai ser retirado o sigilo isolado de outro investigado? Algum grupo político claramente se beneficiou da retirada do sigilo? O sigilo de toda investigação será retirado imediatamente, sem excluir nenhuma parte nem nomes envolvidos?

Na base desse delicado assunto, conforme notícias publicadas, neste terrível caso do Banco Master constam os nomes de outros três ministros do STF, do Procurador-Geral da República, além de senadores, de deputados, de um candidato a presidente, de um governador de estado, de um ex-governador e de um ex-presidente da República. Diante desse quadro, sem respostas coerentes e com o aparecimento, a conta-gotas, de outras notícias comprometedoras, veio logo à mente o que, há mais de dois mil anos, em Jerusalém, disse o Nazareno, um líder popular, espiritual e filosófico, filho de José e Maria: “Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra”.

A inédita decisão do criador do Dia de Cão nacional imediatamente causou uma terrível crise institucional no STF, com reflexos nos outros poderes. Personagens em conflito, apontando o dedo para o errado e o errado para o que se acha certo, e vice-versa; uma parafernália de opiniões e comentários aparecia de tudo que é lado; a turbulência acirrou as relações entre os diferentes. Com o episódio amplamente divulgado pela imprensa, o povo brasileiro entrou na danação de modo semelhante ao original Dia de Cão. Com o ridículo, lembrei-me da sapiência do amigo Sancho Pança, quando afirmou: “Cada um é como Deus o fez, e ainda muitas vezes pior.”

Resultado: se mirarmos apenas as questões das visitas, contatos virtuais e encontros secretos com o principal acusado do crime bancário; das transferências de ativos de aposentados ao Master; de voos aéreos em céu de brigadeiro; de milhões em investimento para filme; de envolvimento de terceiros onde não devia; de vultosa evasão de divisas do Brasil para os EUA; de contrato especial de consultoria jurídica; de alfaiataria de ternos milionários; e das festas babescas, está formada a Coluna Vorcaro. Esta nova e bárbara coluna caminhará em forma de arrastão, como uma de distante época, à qual devem se somar outros nomes aos já conhecidos. As preocupações são grandes, até porque, no plano do Direito, é visível a culpa concorrente entre os citados.

De momento, não são necessárias colocações açodadas, sugerindo renúncia e afastamento de fulano ou sicrano; não faz sentido, podem ser tendenciosas. O importante é o equilíbrio das providências legais. O êxito final depende de como tratar os assuntos. E não cabe mais a esquizofrenia de golpe de estado. É a vez da justiça contra o crime. Sem favorecimentos. Isso não vai durar apenas um dia; serão centenas. E tem que começar o mais rápido possível, isolando determinadas figuras gravemente arroladas, em respeito a todos os atuais e futuros eleitores do Brasil.

Pensando no futuro, que os jovens não aceitem “podar os seus momentos” por retrocessos, como cantou o genial artista mineiro Milton Nascimento, na bela canção “Coração de Estudante”.

Para finalizar, é inacreditável que já estejam tirando proveito do terrível Dia de Cão brasileiro. Parece ter sido criado com o objetivo de tumultuar as eleições de outubro vindouro. Agora mesmo, no dia 7 de setembro, vimos as agressivas manifestações e as novas imagens projetadas. Que os deuses nos livrem de um novo terrível 8/1/2023. Salve a Democracia!





* Administrador de Empresas (UFPE), escritor, cervantista, articulista - [email protected]





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