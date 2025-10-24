Um gesto de gratidão ao Hospital Português. Um testemunho de fé, ciência e humanidade

A- A+

Recentemente, vivi uma das experiências mais profundas e transformadoras da minha vida. Estive internado na UTI do Real Hospital Português, onde cheguei em estado grave, com apenas 13% de chance de sobrevivência. Hoje, graças a Deus, à competência médica e ao carinho humano de todos os profissionais daquela casa, estou voltando para o convívio da minha família e dos meus amigos, renovado na fé e na esperança.

Fui acolhido por uma equipe exemplar — médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todo o corpo técnico que, com dedicação e profissionalismo, me devolveram à vida. Faço um registro especial ao Dr. Ricardo Bandeira de Melo Filho, médico de postura fina, serena e atenciosa, cuja conduta reflete a melhor tradição do Hospital Português.

Fundado em 1855, em meio a uma epidemia de cólera que assolava o Recife, o Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco nasceu da iniciativa do Dr. José D’Almeida Soares Lima Bastos, então presidente do Gabinete Português de Leitura, com o apoio da colônia portuguesa. A solenidade de instalação ocorreu em 16 de setembro de 1855, e a inauguração efetiva, em 18 de novembro do mesmo ano. Desde então, o hospital tem sido um marco de solidariedade, ciência e humanidade.

Em 1856, recebeu o reconhecimento oficial da Coroa Portuguesa, e em 1907 foi agraciado com o título de “Real Hospital Português” por Dom Carlos I. Ao longo de quase dois séculos, o hospital se consolidou como uma instituição de excelência médica, ampliando suas instalações e especialidades.

O Real Hospital Português é hoje referência nacional em transplantes, tendo realizado o primeiro transplante renal do Norte-Nordeste em 1976, o primeiro transplante cardíaco em 1991, o primeiro transplante de medula óssea em 1999 e o primeiro transplante hepático em 2015. Também se destaca nas áreas de cirurgia cardíaca, torácica, neurocirurgia, cirurgia vascular, robótica e em inúmeras outras especialidades de alta complexidade.

Entre seus grandes líderes destaca-se o provedor Alberto Ferreira da Costa, cuja visão moderna e espírito filantrópico impulsionaram o crescimento e a excelência da instituição nas últimas décadas.

Como médico e cirurgião com mais de cinco décadas dedicadas à profissão — grande parte delas exercidas no Sertão do Pajeú —, sinto-me profundamente grato por ter recebido, agora, o mesmo cuidado e a mesma dignidade que sempre procurei oferecer aos meus pacientes.

Este texto é, portanto, um gesto público de gratidão, um reconhecimento à ciência, à fé e ao amor que salvam vidas.



Agradeço ao Hospital Português por me conceder uma segunda chance de viver, e por me permitir retornar ao seio da minha família, ao trabalho e aos amigos que fazem parte da minha trajetória.

Com respeito e emoção, deixo aqui o meu sincero muito obrigado.

* Médico, cirurgião no Alto Pajeú, Pernambuco. 58 anos de formado (UFPE).

