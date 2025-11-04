Um magistrado que honra as origens: Alberto Nogueira Virgínio, 1º vice-presidente do TJPE

A- A+

Há trajetórias que se constroem como rios: nascem de nascentes simples, atravessam vales e pedras, e seguem firmes, traçando o curso com serenidade e propósito. Assim se desenha a vida do desembargador Alberto Nogueira Virgínio, que nesta data foi eleito 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, coroando uma jornada de mais de quatro décadas dedicadas à magistratura e ao sistema de justiça.

Nascido em Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano, em 9 de maio de 1954, Alberto Nogueira Virgínio carrega na alma as marcas do interior e a herança do ofício do pai, o juiz de direito José Nogueira Virgínio, e da mãe, Dona Terezinha, mulher forte e aguerrida, cuja determinação e coragem inspiram sua trajetória. Dele herdou o compromisso com a justiça; dela, a fibra e a ternura que equilibram o rigor da toga.

Graduado em Direito pela Universidade Regional do Nordeste (1979) e com pós-graduação em Direito Público pela UFPE (2001), iniciou sua vida profissional na advocacia. Mas foi na magistratura, ingressando em 1983 pela Comarca de Inajá, que seu destino se consolidou — um chamado à vocação que o acompanharia desde a infância.

De lá para cá, sua trajetória atravessou comarcas e funções, sempre marcada pela dedicação ao serviço público e pela sobriedade de quem entende o poder como dever. Atuou em Tabira, São José do Egito, Bom Jardim e Recife, e, ao longo dos anos, desempenhou papéis essenciais no sistema correcional e na Justiça Eleitoral. No ano de 2005, foi promovido a desembargador, pelo critério de merecimento.

Casado com a poetisa e advogada Maria Lúcia de Araújo Nogueira, com quem construiu uma família formada por quatro filhos — Alberto Filho, Andréa, Danielle e José Neto —, o desembargador Alberto Nogueira Virgínio encontra no lar a segurança e a serenidade que revigoram o espírito. É da convivência com os seus que renova a força, sustentado pelos valores de união e afeto que o acompanham desde sempre. Nos netos, a quem dedica um amor enternecido, encontrou nova fonte de alegria e vivacidade — presença luminosa que tornou seus dias mais leves e seu olhar ainda mais esperançoso.

Ao longo de mais de 40 anos de serviço, o magistrado acumulou títulos e funções, mas o que mais o distingue não está nas medalhas nem nas atas oficiais: é a coragem com que sempre enfrentou os desafios da magistratura e a determinação serena de quem não teme as decisões difíceis.

Sua voz, dotada de potência e firmeza, traduz a convicção de quem conhece o peso da responsabilidade e não se deixa abalar pelas intempéries do tempo. Seu olhar, não perdeu a ternura de quem veio do sertão e nunca esqueceu o valor da palavra dada.

Hoje, ao ser eleito 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Alberto Nogueira Virgínio não apenas ascende a um dos cargos mais altos do Judiciário estadual — reafirma, com sua própria história, que a Justiça é um caminho de perseverança, humildade e serviço. Seu olhar, atento ao presente e voltado para o futuro, reflete a convicção de que o Judiciário deve se manter em constante renovação — aberto à tecnologia, à inovação e às transformações que aproximam a Justiça das pessoas e tornam seu funcionamento mais humano e eficiente.

Sua eleição é também uma referência a todos os magistrados e magistradas que, longe dos holofotes, sustentam o peso das decisões que moldam vidas. E é, sobretudo, um lembrete: por trás da toga, ainda há um coração que acredita na justiça como forma de amor ao próximo.

